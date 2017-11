Drake unterbrach Konzert - und stoppte Grapscher im Publikum

Der kanadische Rapper Drake hat ein Konzert im australischen Sydney unterbrochen, um einen Mann im Publikum davon abzuhalten, Frauen zu belästigen. Auf einem Video bei Instagram ist zu sehen, wie Drake am vorderen Bühnenrand seinen Song "Know Yourself" rappt, bevor er die Musik plötzlich stoppen lässt.

An eine Konzertbesucher gerichtet sagt er wütend: "Wenn du nicht aufhörst, Frauen anzugrapschen, komme ich da runter und mache dich fertig!"

Wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten, ereignete sich der Vorfall bei einem Auftritt im Nachtclub "Marquee" in der australischen Metropole während Drakes "Boy Meets World"-Tour. Das Publikum bejubelte die Ansage des Rappers. "Ich mache keine Witze. Wenn du deine Hände nicht von den Frauen lässt, komme ich runter und mache dich ganz alleine fertig", wiederholte Drake und zeigte mit dem Finger auf den Konzertbesucher. Eine Sprecherin des Clubs bestätigte lokalen Medien, dass das Sicherheitspersonal während des Auftritts einen Mann aus dem Publikum entfernt habe.