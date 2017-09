Doskozil will tägliche Bewegungseinheit fix verankern

Die fixe Budgetierung der Täglichen Bewegungs- und Sporteinheit (TBuS) ist für Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein "wesentlicher Faktor" bei künftigen Regierungsverhandlungen. Eine so wichtige Initiative könne nicht wie derzeit auf reiner Projektbasis geführt werden, so Doskozil bei einer Pressekonferenz am Montag.

Die TBuS an den Pflichtschulen fußt ursprünglich auf der Forderungen nach einer täglichen Turnstunde nach den medaillenlosen Olympischen Spielen von London. Vor zwei Jahren wurde eine gesetzliche Regelung für Ganztagsschulen verabschiedet, die von der Ursprungsidee aber etwas abwich: Die sportliche Betätigung muss nicht im Rahmen des Turnunterrichts stattfinden und auch nicht unbedingt eine Stunde dauern. Auch eine integrative Verankerung und Verknüpfung mit anderen Stunden ist möglich - etwa im Rahmen einer Wanderung im Biologie-Unterricht.

Derzeit nehmen österreichweit knapp 500 (nicht nur ganztägig geführte) Pflichtschulen mit 1.814 Klassen und rund 40.000 Schülern an der Initiative teil. Vorreiter ist das Burgenland, das mit einem Pilotprojekt im vorigen Schuljahr 178 Schulen erreichte. Die Schulen konnten dabei im Rahmen ihrer Autonomie entscheiden, ob sie teilnehmen wollen - das taten immerhin rund 80 Prozent. Zur Unterstützung der Lehrer wurden bei den Breitensportverbänden angestellte Bewegungscoaches herangezogen - diese Ausbildung können geprüfte Trainer und Instruktoren an Bundessportakademien bzw. Pädagogischen Hochschulen absolvieren.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) verwies auf den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Fitness. Mit der TBuS wolle man der Tendenz der Jugend zu Übergewicht und immer weniger Bewegung entgegenwirken. Doskozil nannte auch noch - vor allem bei älteren Kindern und Jugendlichen - die Talentsuche sowie den Brückenbau zwischen Schul- und Vereinsbereich als zusätzliches Ziel. Am einfachsten zu realisieren sei die TBuS im Bereich der ganztägigen Schulen, so Hammerschmid. Dort sei dafür genügend Zeit.

Das burgenländische Pilotprojekt, für das im Vorjahr umgerechnet 21 Vollzeit-Stellen finanziert wurden, wurde vom Sportwissenschafter Konrad Kleiner (Uni Wien) positiv evaluiert. Im Rahmen einer Studie wurden etwa Eltern und Schüler befragt sowie motorische Basiskompetenzen und Leistungsveränderungen von 600 Schülern zu zwei verschiedenen Zeitpunkten überprüft. Resultat: Sowohl Eltern als auch Schüler waren mit dem Projekt zufrieden. Die teilnehmenden Schüler erzielten außerdem bessere Werte bei Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordinationsaufgaben.

Weiterer positiver Faktor: Laut dem burgenländischen Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz (SPÖ) gab es mit den Bewegungscoaches im weiblich dominierten Volksschulbereich verstärkt männliche Bezugspersonen.