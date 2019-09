Unbarmherzige Behandlung

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt streitet mit dem Land um eine zurückgehaltene, aber vertraglich vereinbarte, Abgangsdeckung in Höhe von mehr als 43 Millionen Euro. Doch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der das regionale Gesundheitssystem reformieren will, legt sich quer. Das Land fordert von den Ordensbrüdern seinerseits mehr als zehn Millionen und droht gar mit einer Strafanzeige. Diese sind empört.

Harte Bandagen im burgenländischen Gesundheitswesen: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt -das als größtes Schwerpunktspital rund 40 Prozent der medizinischen Versorgungsleistung des Landes erbringt -befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Und das nicht etwa, weil vom Krankenhausmanagement schlecht gewirtschaftet wurde, sondern weil das Land 2015 das System der Krankenhausfinanzierung umgestellt hat. Das brachte eine Abkehr von der vorherigen ausschließlichen Leistungsfinanzierung mit sich und benachteiligte das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Seitdem fallen dort Verluste an, die sich in den vier Jahren von 2015 bis 2018 auf rund 43,22 Millionen Euro summiert haben.

Den kompletten Beitrag können Sie in der aktuellen Printausgabe von News (39/2019) nachlesen!