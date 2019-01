Wer ist Doreen Dietel?

Schon während Ihrer Schauspielausbildung spielte sie an der Seite von Uschi Glas. Danach war wie in zahlreichen Film sowie Serien und auch auf der Kinoleinwand zu sehen. Nun zieht Doreen Dietel ins "Dschungelcamp" ein. Die Kandidatin im Porträt.

Steckbrief

Geburtsdatum: 4. Oktober 1974

4. Oktober 1974 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Zeulenroda

Zeulenroda Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Kinder: 1 Sohn

© MG RTL D/Arya Shirazi

Kindheit fernab des Filmbusiness

Doreen Dietel wuchs fernab des Filmbusiness auf. Ihre ersten Jahre verbrachte sie, gemeinsam mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihren Großeltern, auf einem Bauernhof in Zeulenroda, damals Teil der DDR. Dort wollten die Eltern aber nicht bleiben, also stellten sie einen Ausreiseantrag, der 1989 genehmigt wurde. Mehrere Umzüge standen auf dem Programm, bis die junge Doreen schließlich in Straubnig landete, wo sie eine Lehre zu Einzelhandelskauffrau begann.

© MG RTL D/Arya Shirazi

Schauspielausbildung in München

Bei diesem Beruf sollte es aber nicht bleiben. In München ebnete Doreen den Weg für ihre spätere Karriere: das Schauspiel. Schon während ihrer Ausbildung spielte sie an der Seite von Uschi Glas, damals im Fernsehfilm "Heimlicher Tanz". Später ermittelte sie in zwei Fällen gemeinsam mit Ottfried Fischer in "Der Pfundskerl". 2003 übernahm sie eine Rolle in der Serie "Bei aller Liebe".

Auf dem Playboy-Cover

Neben einer Vielzahl an TV-Produktionen, darunter auch Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, war sie auch mehrmals auf der Kinoleinwand zu sehen. Etwa in "Ladendiebstahl" und "Stiller Sturm". Zehn Jahre lang spielte sie in der Daily-Soap " Dahoam is Dahoam" die Rolle der Trixi Preissinger. 2007 zierte sie das Cover einer deutschen Playboy-Ausgabe. Im Magazin selbst zeigte sie sich freizügig. Die Schauspielerin lebt in einer Beziehung mit dem Produktionsdesigner Tobias Guttenberg. 2014 wurde sie erstmals Mutter.

