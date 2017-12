Doppelpass - Kurz kündigte Gespräch mit Gentiloni an

Zur Entscheidung von ÖVP und FPÖ, die Wiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Südtiroler ins Regierungsprogramm aufzunehmen, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Gespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Paolo Gentiloni angekündigt. "Natürlich ist das eine Frage, die wir mit unseren Partnern und Freunden in Italien diskutieren müssen", sagte Kurz am Dienstagabend.

Kurz äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Brüssel nach seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Partnern und Freunden in Italien."

Gentiloni sei bereits sein Kollege während seiner Amtszeit als Außenminister gewesen. "Er ist ein guter Freund von mir", versicherte Kurz. Zwar sei er in den vergangenen Tagen nicht mit ihm in Kontakt gewesen, "aber ich werde mich mit ihm in Kontakt setzen, um diese Frage zu diskutieren."