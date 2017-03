Die Sonntagsziehung bei "6 aus 45" hat zum zweiten Mal in Serie keinen Sechser gebracht, somit geht es am Mittwoch um einen Doppel-Jackpot. Die mögliche Gewinnsumme im ersten Rang wird auf rund drei Millionen Euro anwachsen, berichteten die Lotterien am Montag.

Fünf Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl, sie gewannen jeweils mehr als 30.700 Euro. Beim Joker gab es zum sechsten Mal in Folge einen Sologewinn. Ein Steirer darf sich diesmal über rund 233.500 Euro freuen.

~ Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.3.2017:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.857.718,00 - 3 Mio. erwartet 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.709,70 114 Fünfer zu je EUR 1.469,30 339 Vierer+ZZ zu je EUR 148,20 6.268 Vierer zu je EUR 44,50 8.229 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 100.204 Dreier zu je EUR 5,00 299.963 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 8 12 18 24 25 44 Zusatzzahl: 19

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.3.2017:

1 Joker zu EUR 233.466,50 13 mal EUR 7.700,00 106 mal EUR 770,00 1.235 mal EUR 77,00 13.030 mal EUR 7,00 128.388 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 9 5 3 1 4 ~