Doncic warf Dallas im NBA-Western-Finale zur 2:0-Führung

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Western-Conference-Finale auch das zweite Auswärtsspiel bei den Minnesota Timberwolves gewonnen. Die Texaner setzten sich am Freitag hauchdünn mit 109:108 durch. Superstar Luka Doncic traf drei Sekunden vor Spielende den Wurf zum Sieg. Die nächsten beiden Partien der "best of seven"-Serie finden in Dallas statt, gewinnen die Mavs beide Partien, stehen sie zum ersten Mal seit 2011 im NBA-Finale.

Bester Mann der Mavericks war wieder einmal der Slowene Doncic. Neben dem Dreier drei Sekunden vor der Schlusssirene sorgte er für insgesamt 32 Punkte, 13 Assists und zehn Rebounds und schaffte sein fünftes Triple-Double im Play-off. "Ich habe nur versucht, zu meiner Lieblingsstelle zu gelangen und einen Wurf in der Rückwärtsbewegung zu nehmen, ich vertraue auf diesen Wurf", sagte Doncic zu seinem siegbringenden Dreier.

Auch Doncic' Co-Star Kyrie Irving spielte stark: Der Spielmacher erzielte 13 seiner 20 Zähler im vierten Viertel, darunter einen Dreier vor dem Gamewinner von Doncic. Die Mavs drehten die Partie durch ein 30:22 im Schlussviertel, Mitte des dritten Durchgangs lagen sie noch mit 16 Zählern Differenz zurück. Bei den Timberwolves erzielte Anthony Edwards (21 Punkte) die meisten Zähler.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Donnerstag (Conference-Finale, "best of seven"):

Western Conference: Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 108:109 (Stand in der Serie: 0:2)