Auftakt zur Beach-Volleyball-WM

Am Freitag startet auf der Wiener Donauinsel die Beach-Volleyball-WM. Die aktuell ungewöhnlich kühlen Temperaturen bereiten manchem Fan eventuell Sorgen, Furcht vor Regen und Kälte sind aber unbegründet. Denn der WM-Auftakt auf der Wiener Donauinsel dürfte warm und trocken ausfallen. Für das Wochenende sind die Prognosen dann wieder sommerlich.

Laut ZAMG werden am Freitag rund 25 Grad erwartet. Großteils sollte es auch trocken bleiben. Aus jetziger Sicht könnte es lediglich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bzw. in den Morgenstunden noch etwas Niederschlag geben. Da das Beach Village bereits ab 9.00 Uhr geöffnet hat, sollten die ersten Besucher sicherheitshalber also noch mit dem einen oder anderen Schauer rechnen. Schon bald wird sich allerdings freundliches sonniges Wetter durchsetzen, so ein ZAMG-Wetterexperte auf APA-Anfrage.

Am Wochenende wird dann echtes Sommerwetter zurückkehren. Die Temperaturen steigen weiter. Am Samstag werden um die 27 Grad erwartet, am Sonntag könnte der 30er geknackt werden. Darüber hinaus bleibt es fast durchgehend sonnig, es weht nur schwacher Wind.

Freier Eintritt zu Großevent auf der Donauinsel

Der Eintritt zum zehntägigen Großevent ist frei und erfolgt nach dem "First-Come-First-Serve"-Prinzip. Besucher können allerdings Tagespässe und Tickets für die Finalmatches kaufen, um sich den Zugang auf das Gelände und zu den Spielen zu sichern. Abends kann bei "Beach Partys" in der Stadt weitergefeiert werden.

Das Veranstaltungsgelände auf der Donauinsel, das sogenannte Beach Village, ist täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Die Matches starten ab 10.00 Uhr. Um auf das Gelände zu gelangen, werden keine Tickets benötigt. Für einen garantierten Zugang kann aber der sogenannte Beach Island Pass um 16 Euro pro Tag erworben werden. Inhaber des Tagespasses können außerdem die "Fast Lane" zum schnelleren Betreten und Verlassen des Geländes nutzen.

Auch die Matches können prinzipiell gratis besucht werden. Die Centre Court-Tribüne bietet Platz für 10.000 Zuschauer. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann um jeweils 85 Euro Tickets für das Bronze- und Gold-Medal-Match der Damen bzw. der Herren am Finalwochenende kaufen. Die Tickets sind online auf www.wien-ticket.at und in den Vorverkaufsstellen von Wien-Ticket erhältlich.

Das 65.000 Quadratmeter große Areal, das neben dem Centre Court und zwei Neben-Courts einen Entertainmentpark mit Foodtrucks und verschiedenen Attraktionen umfasst, befindet sich zwischen der Floridsdorfer Brücke und der Brigittenauer Brücke. Zum offiziellen Haupteingang gelangt man von der Brigittenauer Brücke aus, aber auch bei der Floridsdorfer Brücke beim Schulschiff ist ein Zugang.

Anfahrt mit Öffis empfohlen

Die Anfahrt wird mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U6, die Schnellbahnen S1, S2, S3, S5, S6, S7, S9, S15, S45 und die Busse 5A, 11A, 11B und 37A fahren zur Station Handelskai. Von dort führt ein kurzer Fußweg zum Haupteingang. Mit der Straßenbahn 31, die zeitweise verstärkt wird, kommt man zur Floridsdorfer Brücke. Da die Veranstaltung eher "Festivalcharakter" habe und nicht davon ausgegangen wird, dass alle Besucher gleichzeitig zum Gelände strömen, werden vorerst keine zusätzlichen U-Bahnzüge eingeschoben, sagte ein Sprecher der Wiener Linien zur APA. Zum Finalwochenende hin werden die Intervalle aber möglicherweise verdichtet.

Begleitet wird das sportliche Großereignis von mehreren Partys am Abend. Wenn das Beach Village schließt, kann in der Stadt weitergefeiert werden. Bereits am Donnerstagabend stieg ab 19.00 Uhr die offizielle Kick Off-Party im Le Meridien Vienna. Gefeiert wird außerdem unter anderem in der Strandbar Herrmann, in der Pratersauna und auf dem Gelände der Wirtschaftsuniversität. Die Kick-Off-Party kann gratis besucht werden, für die restlichen Veranstaltungen gibt es Tickets ab 10 Euro. (Vorverkauf auf www.beachnights.at)

350 Polizisten sichern die WM

350 Polizisten werden nach vorläufiger Planung die am Freitag beginnende Beach-Volleyball-Weltmeisterschaft auf der Wiener Donauinsel sichern. Gleich an den Zugängen werden sicherheitshalber Kräfte der Sondereinheit Wega mit Langwaffen postiert sein, auf dem WM-Gelände werden Polizisten in Kleingruppen unterwegs sein. Das kündigte die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch an.

Die Besucher der zehn Tage dauernden Veranstaltung müssen sich auf Kontrollen von Taschen und Rucksäcken gefasst machen. Untersagt ist der Mitnehmen von Schirmen, Transparenten, Fahnen, Stöcken, pyrotechnischen Gegenständen und selbstverständlich auch von Waffen. Das Areal wird großflächig mit Kameras überwacht, allfällige Übeltäter müssen also damit rechnen, gleich erwischt zu werden.

Am Mittwoch führte die Polizei noch Kontrollen auf dem Gelände durch. Im Einsatz waren im Vorfeld unter anderem Sprengstoffexperten und drei Sprengstoffspürhunde. Neben den insgesamt schätzungsweise 350 Beamten, welche die Veranstaltung sichern sollen, hält die Polizei noch eine Reserve bereit, die im Bedarfsfall schnell verfügbar sein werde, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Auf dem WM-Gelände wird eine Einsatzzentrale eingerichtet.

Ein Sicherheitshinweis anderer Art richtet sich vermutlich an WM-Besucher, die aus Euphorie oder aufgrund von Alkoholisierung womöglich auf leichtsinnige Art Abkühlung suchen: Das Schwimmen in der Donau ist wegen der Strömung gefährlich, ungeübte Schwimmer können sich in Lebensgefahr bringen, warnt die Polizei. Wer baden gehen will, kann das an den dafür vorgesehenen Abschnitten auf der Donauinsel tun.