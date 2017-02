Dominikanische Republik: Journalisten während Live-Sendung erschossen

Zwei Radio-Journalisten in der Dominikanischen Republik sind während einer Facebook-Live-Sendung erschossen worden. Unbekannte stürmten am Dienstagmorgen (Ortszeit) das Studio von FM 103 in San Pedro de Macoris im Osten des Landes, wo Luis Manuel Medina gerade die Nachrichten las, wie die Tageszeitung "El Nacional" berichtete.

Der Produzent der Sendung "Milenio Caliente" (Heißes Jahrtausend), Leonidas Martinez, sei in einem Nebenraum erschossen worden. Die Studio-Sekretärin wurde demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Drei Männer seien festgenommen worden. Das Tatmotiv war zunächst unklar.

Im Internet kursierte ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie Medina beim Verlesen der Nachrichten innehält, als von draußen Schüsse ertönen und eine Frauenstimme "Schüsse! Schüsse! Schüsse!" ruft. Kurz darauf wurde er getötet.