Dominic Thiem zieht mit Saisonende Karriere-Schlussstrich

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Freitag sein Karrierende mit Saisonende angekündigt. "Ich habe eine sehr wichtige, traurige, aber auch sehr schöne Mitteilung. Die Saison 2024 ist meine letzte. Ich werde meiner Karriere mit Saisonende beenden", teilte der 30-Jährige über seine Social-Media-Kanäle mit. Er habe lange darüber nachgedacht, sein lädiertes Handgelenk sei einer der Gründe. "Diese Entscheidung ist die einzig richtige", sagte der US-Open-Sieger 2020.

Einiges mehr an Informationen kündigte er für Samstag in seinem "Vlog" an. Es wird erwartet, dass Thiem seine Laufbahn im Oktober beim Wiener Erste Bank Open beendet.