Dokumentenaffäre: Prozessstart gegen Trump im Mai 2024

Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in der so genannten Dokumentenaffäre soll im kommenden Mai beginnen. Die zuständige Bundesrichterin Aileen Cannon setzte am Freitag den 24. Mai 2024 als Termin für den Prozessbeginn in Miami im US-Bundesstaat Florida an. Nach dem Willen der Richterin sollte der Prozess um das mutmaßlich illegale Aufbewahren von Geheimakten eigentlich schon im August beginnen, Trumps Anwälte hatten aber eine Verschiebung beantragt.