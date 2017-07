ÖVP-Chef Sebastian Kurz lässt am Freitag mit Neuigkeiten aufhorchen: Wie auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, kandidiert der ehemalige Grünen-Bundesrat Efgani Dönmez nun für die Liste Kurz.

Kurz hat mit dem ehemaligen Grün-Politiker seinen ersten Kandidaten für die Nationalratswahl präsentiert. Der 40-Jährige erhält Platz fünf auf der Bundesliste und wird so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Parlamentseinzug schaffen. Bei der Präsentation des neuen Kandidaten betonte Kurz, dass man für die Bundesliste insgesamt 100 Personen nominieren werde, die bisher nie für die ÖVP auf Bundesebene angetreten seien, aber Erfahrung und besondere Expertise mitbrächten. Dönmez lobte der ÖVP-Chef etwa dafür, dass dieser als einer der ersten auf das Problem des politischen Islam aufmerksam gemacht habe. Der Neu-Schwarze betonte dann auch, sein Ziel sei, dass Österreich eine "wehrhafte Demokratie" bleibe.

Abgang von den Grünen

Dönmez hat sich erst im Mai 2017 von den Grünen getrennt. Der Grund sei, dass ihm die Partei einen Besuch mit dem Chef der Wiener Identitären, Martin Sellner, in einem Flüchtlingswohnprojekt in Leonding bei Linz untersagt habe, wie es damals hieß. Hintergrund war ein im Oktober des Vorjahres gesendeter "Talk im Hangar 7" auf Servus TV, an dem Sellner und Dönmez teilnahmen. Der baldige Ex-Grüne schlug dem Identitären damals vor, mit ihm gemeinsam ein Flüchtlingsheim zu besuchen. Sellner willigte ein. Doch im Büro des grünen Integrationslandesrats Rudi Anschober erteilte man dem Wunsch eine Absage.



Bereits zum Zeitpunkt seines Austritts kursierten Gerüchte, dass Donmez auf die Liste von ÖVP-Chef Sebastian Kurz wechseln will.