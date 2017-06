Die VW-Tochter Audi hat nach den Worten des deutschen Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) unzulässige Abgas-Software verwendet. Die Software habe bewirkt, dass erkannt wurde, wenn das Auto auf einem Prüfstand war - dann wurden die Abgas-Reinigungssysteme angeschaltet. Es seien rund 24.000 Fahrzeuge betroffen, sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin.

VW: Rund 11 Millionen betroffene Fahrzeuge weltweit

Im Abgas-Skandal geht es um weltweit rund 11 Millionen betroffene Fahrzeuge der VW-Gruppe. Darunter sind auch Wagen etwa von Audi, Skoda und Seat. In Deutschland gibt es rund 2,6 Millionen Autofahrer mit einem manipulierten Diesel des Konzerns, davon sind inzwischen knapp 1,75 Millionen Fahrzeuge umgerüstet.



Volkswagen kommt bei der Umrüstung der manipulierten Dieselmotoren aus dem Konzern weiter voran. Inzwischen seien gut drei Viertel der betroffenen Autos in Deutschland umgerüstet, sagte ein VW-Sprecher am Dienstag in Wolfsburg. Weltweit - außerhalb der USA - seien es etwa 50 Prozent, was knapp fünf Millionen Autos entspreche. Volkswagen will die Nachrüstungen bis zum Herbst bewältigt haben.

» Wir sind uns bewusst, dass das tatsächlich ein Skandal für dieses Unternehmen ist «

Volkswagen hat nach Ansicht des Konzerns aus der Abgas-Affäre gelernt. "Wir ziehen gerade in vielen Bereichen unsere Lehren aus der Diesel-Krise", sagte Hiltrud Werner, seit Februar Vorstand für Integrität und Recht im VW-Konzern, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind uns bewusst, dass das tatsächlich ein Skandal für dieses Unternehmen ist." Werner betonte, nichts hätten die US-amerikanischen Behörden VW so übel genommen wie die Behinderung der Ermittlungen: "Ich bin mir sicher, dass wir aus diesem Teil des Diesel-Skandals besonders viel gelernt haben."