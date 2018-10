Utensilien:

• Einmachglas

• Stumpenkerze

• Nelken-, Citronella- und Rosmarinöl

• Holzstab (Schaschlikspieß)

• Büroklammer

Anleitung:

Das Einmachglas auf den Herd und die Kerze in das Glas stellen. Die Kerze langsam schmelzen lassen. Während des Schmelzens den Docht mit einer Büroklammer an einem dünnen Holzspieß fixieren, damit er nicht in das Wachs fällt. Einige Tropfen Nelken-, Citronella- und Rosmarinöl in das flüssige Wachs geben. Alles etwa fünf Stunden abkühlen und aushärten lassen. Zuletzt die Büroklammer entfernen.