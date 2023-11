Djokovic ringt Rune bei ATP Finals in drei Sätzen nieder

Novak Djokovic ist siegreich in die mit 15 Millionen Dollar dotierten Tennis-ATP-Finals in Turin gestartet. Der topgesetzte Serbe rang den Dänen Holger Rune mit 7:6(4),6:7(1),6:3 nieder. Dadurch steht auch fest, dass der 36-Jährige zum bereits achten Mal ein Jahr als Nummer eins der Welt beenden wird. Bereits zuvor hatte im voll besetzten Pala Alpitour Lokalmatador Jannik Sinner im Auftaktspiel der grünen Gruppe gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4,6:4 gewonnen.

Titelverteidiger Djokovic machte mit seinem kurz nach Mitternacht, nach mehr als dreistündiger Spielzeit, fixierten Sieg einen ersten Schritt zum insgesamt siebenten Titel beim Masters der acht besten Spieler des Jahres. Gegen Rune stellte er in einer hochklassigen Partie seine gewohnte Tiebreak-Stärke unter Beweis und behielt mit 7:4 die Oberhand. Im zweiten Durchgang schlug der von Boris Becker gecoachte 20-Jährige allerdings zurück und behielt in der Entscheidung mit 7:1 überraschend deutlich die Oberhand. Djokovic unterliefen dabei ganz untypische leichte Eigenfehler.

Djokovic fand danach aber wieder zurück zur gewohnten Stärke und hatte auch aufgrund des scheinbar besseren körperlichen Zustandes das bessere Ende für sich. Breaks zum 2:0 und 4:2 gaben den Ausschlag. Zuvor hatte der Serbe nach dem kassierten Rebreak zum 1:2 aus Frust zwei Schläger kaputt getreten und eine Verwarnung kassiert. Am Dienstag kommt es nun zum Duell der beiden Auftaktsieger mit Sinner.

Der Wien-Sieger war gegen Tsitsipas von Beginn an der dominantere Spieler. Der 22-Jährige schlug gut auf und ließ im gesamten Spiel keinen einzigen Breakball zu. Tsitsipas, der leicht angeschlagen in die Partie gegangen war, verlor dagegen in beiden Sätzen je einmal seinen Aufschlag und musste sich nach 1:25 Stunden geschlagen geben. Sinner verwandelte seinen ersten Matchball mit einem Ass und wurde danach von den italienischen Fans lautstark gefeiert.