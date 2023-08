Djokovic wieder die Nummer 1 der Tennis-Welt

Novak Djokovic wird nach den US Open wieder die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste sein. Der Serbe gewann seine Erstrunden-Partie gegen den Franzosen Alexandre Muller klar in drei Sätzen. Die dadurch gewonnenen Punkte reichen bereits, um den Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien unabhängig von dessen Resultaten an der Spitze abzulösen.