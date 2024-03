Djokovic in Indian Wells überraschend out

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist beim ATP-1000-Tennisturnier in Indian Wells sensationell in der dritten Runde am Italiener Luca Nardi gescheitert. Die Nummer 123 der Weltrangliste, die nur als "Lucky Loser" überhaupt ins Turnier einzogen war, bezwang den Serben am Montag in 2:17 Stunden mit 6:4,3:6,6:3.

"Es ist ein Wunder. Ich bin ein 20 Jahre alter Typ, der irgendwo an Position 100 in der Weltrangliste steht und der jetzt Novak besiegt hat. Einfach verrückt", sagte Nardi, der erst seinen fünften Sieg auf der Tour errang. Vor dem Spiel sagte er, dass Djokovic sein großes Idol sei und er sogar ein Poster von ihm in seinem Zimmer hängen hatte.

Djokovic selbst war mit seinem Auftritt nicht glücklich. "Er hatte nichts zu verlieren und deshalb hat er großartig gespielt. Ich war mehr von meinem Spiel überrascht. Das war sehr schlecht", erklärte der Serbe. Während für Djokovic jetzt die Vorbereitung auf die Miami Open beginnt, trifft Nardi im Achtelfinale auf den US-Amerikaner Tommy Paul, die Nummer 17 der Welt.