Djokovic kämpfte sich ins Finale von Paris

Tennisstar Novak Djokovic hat sich mit Mühe ins Finale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gekämpft. Der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger aus Serbien gewann am Samstag sein Halbfinalmatch gegen den Russen Andrei Rubljow mit 5:7,7:6(3),7:5. Djokovic trifft im Endspiel am Sonntag auf Grigor Dimitrow. Der Bulgare hatte sich zuvor in einer ebenfalls engen Partie mit 6:3,6:7(1),7:6 (3) gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland durchgesetzt.

"Rubljow hat mich erstickt wie eine Schlange den Frosch", sagte Djokovic hinterher über den sehr druckvoll spielenden Russen. "Über weite Teile des Matches hat er auf einem extrem hohen Niveau gespielt." Der 36-Jährige selbst haderte mit seiner Fitness zu Matchbeginn, er habe sich aber dann "reingekämpft".