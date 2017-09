Eine Legende kehrt zurück. Mit DJ Bobo geigt heute ein Held der 90er-Jahre, des sogenannten Eurodance im Wiener Gasometer auf und wird im Rahmen seiner 25-jährigen Jubiläumstour "Mystorial" neue sowie natürlich auch alle alten Hits zum Besten geben. „The King of Dance“ wird auch seine berühmten Moves vorführen und zeigen, warum er nach 25 Jahren immer noch den Titel verdient. Zur Einstimmung auf das Top-Konzert des Tages präsentiert News.at die 9 größten Hits des Schweizer DJs wie „Pray“, „Freedom“ und Co. – Kennen Sie noch alle?

Somebody Dance With Me

Der erste große Hit von DJ Bobo, der den Schweizer einem großen Publikum bekannt machte. Der Refrain klingt allerdings auffällig ähnlich dem Song „Somebody’s Watching Me“ von Rockwell (Refrain gesungen von Michael Jackson), der auch Klage wegen Plagiat erhob. Man einigte sich außergerichtlich und DJ Bobos Karriere ging damit richtig los.

Everybody

Auch Everybody, der Sommerhit des Jahres 1994 findet sich auf dem ersten Album „Dance With Me“.

Let The Dream Come True

Wir schreiben das Jahr 1994 und die zweite CD “There Is A Party” von DJ Bobo erscheint. “Let The Dream Come True” ist die erste Singleauskoppelung daraus.

There Is A Party

Mit There Is A Party ging Bobo 1995 auf Tour – mit den damals noch völlig unbekannten Backstreet Boys als Vorgruppe im Programm.

Love Is The Price

Fast gleichzeitig zur „There Is A Party“-Tour nimmt DJ Bobo das dritte Album „Just For You“ auf und veröffentlicht als erste Single „Love Is The Price“.

Freedom

“World In Motion” nennt sich ds vierte album des Schweizer DJs, das 1996 erscheint. Es enthält eine Menge Hits wie „Freedom“.

Pray

Auch „Pray“ ist auf „World In Motion“ zu finden und ist die erste Single daraus. Zur Tour holt sich Bobo wieder eine – damals noch unbekannte – Boyband als Vorgruppe: Dieses Mal N’Sync mit Justin Timberlake.

Where Is Your Love

1998 erscheint das bereits fünfte Album „Magic“, darauf zu finden ist „Where Is Your Love“.

What A Feeling

2001 veröffentlichte DJ Bobo den gecoverten Hit “What A Feeling” gemeinsam mit Irene Cara. Vorgestellt wurde der Song erstmals bei „Wetten, dass…?“.

Chihahua

Vielen vermutlich bekannt, aber nicht jeder weiß, dass auch dieser Hit von DJ Bobo stammt. Mit „Chihuahua“ steuerte der Schweizer 2002 den Song zu einer Cola-Werbung bei – und schaffte damit auch die Nummer eins in Spanien und Mexiko.