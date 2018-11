Amüsant, wenn das eine Burlesque-Künstlerin behauptet, die sich hauptberuflich entkleidet. Bevor Dita Von Teese ihre Show nach Wien bringt, verriet sie, was sexy ist, sprach über ihren frechen Kater und das romantischste Geschenk

Nicht verzweifeln, verehrte Damen! Sollten Sie nicht wie Burlesque-Star Dita Von Teese über einen Taillenumfang von 55 Zentimetern verfügen, den Sie bei Bedarf mittels maßangefertigten Korsetts auf 40 Zentimeter zusammenschnüren können, bleiben Sie unbesorgt. Die personifizierte Sinnlichkeit hat vor Jahren mit folgender Erkenntnis überrascht: „Du kannst der reifste, saftigste Pfirsich auf der ganzen Welt sein und es wird immer noch jemanden geben, der Pfirsiche hasst.“

Klingt ganz so, als ob die Reinkarnation glamouröser Hollywood-Diven nicht immer nur Beifall eingesackt hätte. Die als Heather Renée Sweet in Michigan aufgewachsene Entertainerin tut zwar einiges für ihre Optik Marke „scharfes Schneewittchen“, aber uneingeschränktes Selbstvertrauen verleiht ihr die perfekte Hülle nicht. Für die Wespentaille schwimmt das ehemals blonde und sommersprossige Provinzmädchen regelmäßig. Meistens nachts und fünf bis sechs Mal in der Woche, sagt sie. Dazu kommen Pilates und ausgiebiger Schönheitsschlaf. Sieben Stunden pro Nacht sind Pflicht. Sowie jeden Morgen ein Smoothie aus Grünzeug. Tagsüber isst sie normalerweise vegan und meidet Weizen. Außer, es gibt etwas zu feiern. Dann dürfen es alle heiligen Zeiten hausgemachte Tacos, Tortillas und ein Gläschen Mezcal sein, so die Künstlerin.

© 2014 Amy Graves Dita mit ihrem Freund, dem Grafikdesigner Adam Rajcevich

Sexy sind die anderen

Selbst wenn Dita einmal zu tief ins Glas geschaut hat, sexy empfindet sie sich nicht so schnell, erklärt sie mit mädchenhaftem Charme. „Ich bin keine Exhibitionistin und ich bin nicht völlig von meinem Aussehen überzeugt. Aber ich versuche es in meinem mir möglichen Rahmen zu kontrollieren. Deswegen trage ich Strümpfe und Strumpfbandgürtel, die auch gewisse Dinge verdecken.“ Wer sich in seiner Entblößtheit unsicher fühlt, könne so vieles tun, das einem Sicherheit gibt, weiß die Expertin. „Die Beleuchtung in allen Räumen meines Hauses wirkt schmeichelhaft. So schafft man auch im Schlafzimmer eine angenehm poetische Stimmung. Dasselbe mach ich auf der Bühne – ich nehme vorteilhafte Kostüme und sanftes, rosa Licht.“

Ihre Nummernrevue „The Art of the Teese“ besteht aus gleich vielen Männern wie Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Figuren. Was alle gemeinsam haben: starke Persönlichkeiten. „Diese Menschen sind klug und bringen eine smarte Sinnlichkeit auf die Bühne. Diese Kombination ist für mich anziehend.“ Die ehemalige Balletttänzerin weiter: „Sexyness ist so viel mehr, als wie jemand aussieht oder wie gut jemand tanzt. Man connectet mit dem Charakter, und deswegen ist jemand sexy – wenn man sich in der Gegenwart dieser Person gut fühlt. So ist es im Burlesque und im Leben.“

© Copyright DMI Photo™ Dita mit ihrem Exmann Marilyn Manson. Aus der Kurzzeitehe wurde Freundschaft

Zeitlose Schönheit

Dass Dita Von Teese als Stil-Ikone gilt, wo sie doch ihr Geld mit dem Ablegen ihrer Outfits verdient, findet die selbst ernannte Glamour-Evangelistin erheiternd. Trends lassen sie kalt. Den optischen Reiz findet sie in der modischen Mischung einiger Dekaden des 20. Jahrhunderts: „Ich habe über die Jahre meinen eigenen Stil entwickelt. Ich sammle Vintage-Kleidung, aber interpretiere sie neu, trage sie mit modernen Schuhen und Taschen, damit es nicht altmodisch oder verstaubt wirkt.“ Zum vollendeten Look kommt auch Von Teese, die Modegeschichte studierte, nicht an Beauty-Klassikern vorbei: „Ich muss immer schmunzeln, wenn es heißt ,red lips are back‘. Manche Looks kommen nämlich nie aus der Mode und schauen an Frauen jeden Alters gut aus.“

Den roten Lippenstift teilte sich Von Teese sieben Jahre lang mit Musiker und Obergruftischmufti Marilyn Manson, knapp zwei davon als Eheleute. „Ich bin froh, dass wir mittlerweile Freunde sein können. Ich war Anfang Jänner auf seiner Geburtstagsparty, da ging es ziemlich wild zu“, berichtet die Tänzerin, die sich nicht allzu viel mit der Vergangenheit aufhalten will. „Wir hatten damals eine interessante Künstler-Muse-Beziehung. Er hat mir gern von seinem Rampenlicht abgegeben, aber auch meine Welt als Inspiration für seine Musik benutzt. Es war ein Geben und Nehmen.“ Die Königin der Verführung freut sich sichtlich, dass nun weniger Drama in ihrem Leben stattfindet.

Seit vier Jahren ist sie mit dem Grafikdesigner Adam Rajcevich glücklich. Ausgerechnet der zurückhaltende Art-Direktor, der für The Walt Disney Company werkt, lieferte ihr kürzlich das romantischste Geschenk. „Es gibt da zwar einige Dinge, die mir einfallen“, kramt Dita in Erinnerungen. „Aber das Romantischste war, als mir mein Freund bei meiner Arbeit geholfen hat. Das beeindruckt mich mehr als ein riesiger Strauß Blumen. Er hat das Poster für meine Show entworfen. Es war sehr romantisch, als er dafür extra bis vier Uhr Früh mit mir daran gearbeitet hat.“

Toppen kann das nur ein Herr im Haus: Aleister Von Teese, Ditas Devon-Rex-Kater mit 111.000 treuen Instagram-Followern. Schönheit ist er keine, aber „sehr liebenswert“, so das Frauerl. „Was ich an ihm liebe, ist, dass er jeden mag. Jeder darf ihn hochnehmen und herzen. Wenn ein Gast keine Katzen mag, geht er genau zu dieser Person, um sich dort einzuschleimen.“ Der verfressene Kobold zeige sich aber nicht nur von seiner Schokoladenseite, seufzt Von Teese. „Er liebt es, in meinem Schlafzimmer Sachen vom Schminktisch zu schubsen. Er weiß, dass er so meine Aufmerksamkeit bekommt. Aktuell macht er nicht einmal vor meiner Porzellansammlung Halt.“

Einen Auftritt des Katers bereut die Amerikanerin besonders. „Bei einer Show der aktuellen Tour nahm ich ihn zum finalen Vorhang vor 2.500 Menschen mit auf die Bühne. Das Publikum flippte völlig aus und er genoss es. Sein Applaus war übrigens gewaltiger als meiner“, kichert der Burlesque-Star. Bleiben wir also gespannt, ob wir Samtpfötchen am 20. November in der Wiener Stadthalle ebenfalls zu Gesicht bekommen. Wien hätte gute Karten, Frau Von Teese liebt diese Stadt. Nicht zuletzt wegen der Swarovski-Steinchen und Lena Hoscheks Kleidern, die ihre Sanduhr-Silhouette besonders betonen. Das ist auch der Grund, warum Von Teese ungefähr 30 Dirndl besitzt. Da muss sie selbst ein bisschen lachen: eine retroaffine Burlesque-Queen mit einem Faible für Tracht. So schließt sich der Kreis. Und das Dirndlmieder, das die Taille auf Minimalumfang zusammenzurrt. Aber eigentlich vollkommen egal. Denken Sie an den Pfirsich!

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Printausgabe 45 2018