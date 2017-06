Das erörterte Radio Wien Programmchefin Jasmin Dolati mit News Chefredakteurin Esther Mitterstieler und dem Neurowissenschafter Raphael Bonelli.

Selfies, Selbstoptimierung, Ellbogengesellschaft. Egal ob am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Familie oder dem Freundeskreis, es entsteht der Eindruck, als wären wir heutzutage immer mehr Narzissten umgeben.

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung als neue Modekrankheit? Wie lebt es sich im Zeitalter der „Ich-Verliebten“ und wie kann man den Narzissmus von der gesunden Selbstliebe abgrenzen beziehungsweise auch erkennen.

Diese Frage disktutieren Radio Wien Programmchefin Jasmin Dolati mit der News Chefredakteurin Esther Mitterstieler und dem Neurowissenschafter Raphael Bonelli im Rahmen der Sendung "Talk im Turm".

Radio Wien sendet einen Mitschnitt der Veranstaltung am 12. Juni ab 19.00 Uhr.