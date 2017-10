Eveline Steinberger-Kern, Gattin von Bundeskanzler Christian Kern, wehrt sich in einem Video auf Facebook erneut gegen die zuletzt aufgetauchten Desavouierungs-Versuche. Die knappe Formulierung darunter: "Mein Statement".

Zuvor drohte Eveline Steinberger-Kern, die Ehefrau von Kanzler Christian Kern, der Tageszeitung "Österreich" wegen der Berichterstattung über eine ihrer Firmen mit rechtlichen Schritten. "Hier werden trotz bereits vor zwei Tagen erfolgter Richtigstellung weiterhin Unwahrheiten verbreitet", so Steinberger-Kern in einer Aussendung. Fellner kündigte indessen weitere Berichte zu dem Thema an.

"Österreich" hatte am Dienstag berichtet, dass ein unter Korruptionsverdacht stehender israelischer Millionär über seinen Anteil an der Energiefirma "Triple M" eine indirekte Beteiligung an Steinberger-Kerns Firma "Foresight" halte. In einem von der SPÖ zur Verfügung gestellten israelischen Firmenbuchauszug scheint der Mann allerdings nicht als Anteilseigner bei Triple M auf.