Wie arbeitet eigentlich Tal Silberstein? Eine US-Doku gibt Einblicke in seine Arbeitsweise.

Der umstrittene Wahlkampfberater Tal Silberstein, der im Zentrum der Dirty Campaigning-Aktionen im SPÖ-Wahlkampf steht, hat bereits 2005 in einem Dokumentarfilm über politische Kampagnen die Methodik von Negativkampagnen skizziert. In der US-Doku "Our Brand Is Crisis" ("Unsere Marke ist Krise") erläuterte Silberstein dies am Beispiel der bolivianischen Präsidentschaftswahl 2002.

Silberstein unterstützte damals im Team von Stanley Greenberg den Kandidaten Sanchez de Lozada gegen Evo Morales, der im Rennen um die Präsidentschaft unterlag und erst vier Jahre später Präsident des Andenstaates wurde. "In Krisenzeiten wie diesen suchen Menschen nach Hoffnung. Viele von ihnen - mit Ausnahme Ihrer Anhänger - wenden sich dem neuen Kandidaten zu. Wir können diese Gefühl nicht so stehen lassen. Wir müssen die Dynamik ändern", sagte Silberstein in der Doku. "Wir müssen Negativkampagnen gegen ihn starten. Wir müssen ihn von einem sauberen in einen schmutzigen Kandidaten verwandeln. Das ist unsere Aufgabe. Ich hatte eine Diskussion mit Sanchez zu diesem Thema - sehr persönlich. Er hat einige Dinge über ihn. Er wird das außerhalb der Parteien machen. Ich habe ihm gesagt: Alles, was Du tust, darf in keiner Weise mit uns in Verbindung gebracht werden."