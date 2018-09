Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist zuversichtlich, dass es zu einer Einigung über eine Digitalsteuer auf EU-Ebene kommt. "Ich sehe das gemeinsame Interesse in Europa, diese Fairness zu schaffen", sagte Löger am Mittwoch im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radios. Mit Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz habe er "sehr gute Gespräche" darüber geführt.

Die Digitalsteuer sei ein sehr wichtiges Thema, das Österreich bewusst in der EU-Ratspräsidentschaft auch priorisiere. Man werde die Chance nutzen, beim informellen Ecofin in Wien am Freitag und Samstag dieses Thema in den Vordergrund zu stellen, kündigte der Finanzminister an.

Es gebe einen Vorschlag der EU-Kommission, um Fairness in der Besteuerung auch für die digitale Wirtschaft im Vergleich zur traditionellen Wirtschaft zu schaffen. Auf diesen Vorschlag konzentriere man sich auf EU-Ebene. Dann gebe es Vorschläge auf OECD-Ebene. "Wir werden den Ecofin nutzen, die Vorschläge zu diskutieren und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen", sagte Löger. "Ich weiß auch aus den Gesprächen mit Olaf Scholz, dass er genauso ein Interesse hat, diese Fairness zu entwickeln."

Österreich sei allerdings auch bereit voranzugehen, sollte es auf EU-Ebene zu keiner schnellen Entscheidung kommen. "Wir bauen aber darauf, dass wir sowohl auf EU-Ebene als auch global auf OECD-Ebene deutliche Schritte vorankommen."