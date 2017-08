Ab 2018 kommt die digitale Vignette, das hat der Nationalrat im April einstimmig beschlossen. Doch was bedeutet diese Neuerung für die österreichischen Verkehrsteilnehmer? Antworten auf die wichtigsten Fragen zur digitalen Umstellung.

1. Wie funktioniert der Kauf der digitalen Vignette?

Ab kommendem Jahr können sich Auto- und Motorradfahrer die Vignette in digitaler Form besorgen. Und so funktioniert das Ganze: Über den Vignetten-Onlinshop des Autobahnbetreibers Asfinag kann man sich die digitale Vignette kaufen: Der Verkehrsteilnehmer geht dazu auf die Seite des Webshops oder benutzt die Smartphone-App, um sein Fahrzeugkennzeichen, den Zulassungsstaat und die E-Mailadresse für die Zusendung der Rechnungsbestätigung einzugeben. Der Kauf ist mit oder ohne Registrierung - also einem Login - möglich.

© Asfinag So soll der Vignetten-Onlinshop aussehen

Die Zeiträume orientieren sich an der analogen Vignette: Es gibt in digitaler Form die 10-Tages, 2-Monats- oder 1 Jahres-Vignette. Bezahlt werden kann mit Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung. Mit einem Bestellvorgang können auch mehrere Vignetten gleichzeitig gekauft werden. Kosten soll die neue Vignette das selbe wie die alte.

2. Gibt es die analoge Vignette noch?

Ja. Neben der digitalen Variante wird es auch unverändert das traditionelle Pickerl geben. Auch wenn die völlige Abschaffung der analogen Vignette im Raum stand. "Ich habe es immer schon gehasst, das depperte Ding von der Windschutzschreibe runterzukratzen", sagte der Grüne Verkehrssprecher Georg Willi im April. Ohnehin wäre Willi dafür gewesen, komplett auf digital umzustellen.

3. Kommt es jetzt zu einer verstärkten Überwachung?

Um zu kontrollieren, wer eine digitale Vignette besitzt, wird eine Vignettenevidenz im Sinne eines öffentlichen Registers eingeführt, in die jede Person Einsicht nehmen und damit überprüfen kann, ob für ein bestimmtes Fahrzeug eine Vignette erworben wurde. Asfinag-Mitarbeiter des Service- und Kontrolldienstes sollen dann wie bisher die Einhaltung der Mautpflicht überprüfen. Unterstützung erhalten sie dabei von den bis zu maximal zwanzig Kameras der Automatischen Vignettenkontrolle.

Laut Asfinag ist mit der Einführung der digitalen Version keine verstärkte Überwachung der Autobahnen geplant. Die Überwachung "erfolgt in derselben Art und Weise wie bisher auch – nämlich stichprobenartig. In unserem Vignettensystem können wir keine einzelnen Fahrten aufzeichnen oder nachverfolgen. Nur von Fahrzeugen, die im Rahmen einer Kontrolle erfasst werden und keine gültige Vignette aufweisen, speichern wir Daten, um eine Ersatzmaut einheben zu können", teilt die Asfinag auf ihrer Homepage mit.

4. Wechselkennzeichen: Braucht man weiterhin mehrere Vignetten?

Nein. Die digitale Vignette hat den Vorteil, dass Besitzer von Wechselkennzeichen nunmehr eine Vignette für mehrere Fahrzeuge verwenden können. Das gilt für bis zu drei Fahrzeuge.

5. Kann man zwischen analoger und digitaler Vignette problemlos wechseln?

Vorsicht! Ein Wechsel ist grundsätzlich zwar möglich, allerdings nicht während des Gültigkeitszeitraumes der Vignette. Hat jemand eine Jahresvignette zum Kleben gekauft, ist ein Umstieg auf die digitale Version erst nach Ablauf der Gültigkeit möglich. Umgekehrt gilt das Gleiche. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Bricht die Windschutzscheibe mit der aufgebrachten Klebevignette, ermöglicht die Asfinag laut eigenen Angaben einen kostenlosen und unkomplizierten Umstieg auf die digitale Vignette.

Wer übrigens die digitale Zehn-Tages- oder Zwei Monats-Vignette erworben hat, kann den Gültigkeitsbeginn und sogar das Kfz-Kennzeichen nach Kauf beliebig ändern, solange die Vignette noch nicht gültig ist.