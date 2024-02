Dieter Bohlen spricht zum 70. Geburtstag über Hochzeitspläne

Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat Dieter Bohlen Hochzeitspläne enthüllt. "Carina und ich werden heiraten", sagte der Sänger, Musikproduzent und Casting-Experte zur "Bild"-Zeitung". Konkreter wurde er zunächst nicht. "Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich."

"Die Einladungen sind noch nicht gedruckt, aber dieses Datum kommt bald", sagte Bohlen weiter. Er und Carina sind seit 18 Jahren ein Paar - jedoch ohne Trauschein. "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate", zitierte "Bild" die 30 Jahre jüngere Partnerin Bohlens aus dem Interview. Bohlen dazu: "Ich bin ja ein gebranntes Kind, was das Heiraten betrifft, und möchte auf keinen Fall noch eine Ehe in den Sand setzen. Es wäre dann die dritte Ehe, und die muss bis zum Lebensende halten." Doch: "Bei Carina bin ich mir da absolut sicher. Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich. Mit uns das ist einfach schön."

Bohlen lobend über seine Lebensgefährtin: "Ich stehe total drauf, wenn man sich auf jemanden auch in Kleinigkeiten verlassen kann. Würde ich zu Carina sagen, wir treffen uns übermorgen in Alaska um 13.40 Uhr an Scholle 17, wäre Carina dort, und zwar schon eine halbe Stunde vor der Zeit. Ich natürlich auch."

An diesem Mittwoch feiert Bohlen seinen 70. Geburtstag mit einem Konzert in Berlin. "Jeder Geburtstag ist der Horror", sagte der in Medien oft "Pop-Titan" titulierte Produzent aus dem niedersächsischen Tötensen. "Den ganzen Tag rufen Menschen an oder schicken eine SMS und erwarten eine Antwort. Ich hänge eigentlich den ganzen Tag am Telefon. Dieses Jahr habe ich keine Lust darauf", sagte er in dem Interview. "Mein Konzertveranstalter fand eine Lösung, nicht zu Hause sein zu müssen: Wir machen ein Geburtstagskonzert, danach ein bisschen Party, und alle sind glücklich."