Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) geht davon aus, dass Diesel-Autos die Luft in vielen deutschen Städten auch in diesem Jahr stark belasten. Im vergangenen Jahr seien in mehr als 80 Orten EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickstoffdioxide überschritten worden, sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger vor dem Berliner Dieselgipfel der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch).

Aus den bisherigen Messergebnissen lasse sich bereits jetzt schließen, "dass die Stickstoffdioxid-Belastung in 2017 ähnlich hoch wie im letzten Jahr sein wird." Hauptursache für die schlechte Atemluft in den Städten seien eindeutig Diesel-Autos.

Die von den Autokonzernen vorgeschlagenen Software-Updates könnten einen Beitrag zu saubereren Diesel-Pkw leisten, sagte Krautzberger. Deutlich mehr erwarte sie aber von der Nachrüstung mit speziellen Katalysatoren. "Die Kosten hierfür muss ganz klar die Autoindustrie tragen, das kann sie nicht bei Bürgern und Politik abladen", betonte Krautzberger. In hochbelasteten Städten müssten auch Fahrverbote diskutiert werden.

Eine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine härtere Gangart der Politik gegenüber der Autoindustrie. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Tageszeitung "Die Welt" zeigen sich 72,8 Prozent der befragten davon überzeugt, dass beim Thema Luftverschmutzung zu viel Nachsicht mit der Autoindustrie geübt wird. Besonders Bewohner sehr dicht besiedelter Regionen plädieren für mehr Strenge. 80,6 Prozent wünschen sich hier eine härtere Gangart. In dünn besiedelten Regionen fordern in der nach Angaben der Zeitung repräsentativen Online-Umfrage immer noch 70,8 Prozent weniger Rücksicht auf die Interessen der Industrie.