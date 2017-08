Dieselgipfel

Die großen deutschen Autobauer bleiben auch nach dem Diesel-Gipfel wegen des Vorwurfs unzureichender Abgasreinigung im Kreuzfeuer. Führende Politiker von Regierungskoalition und Opposition machten am Donnerstag deutlich, dass trotz der Zusage von Software-Updates für Millionen Autos Diesel-Fahrverbote noch nicht vom Tisch sind.

Man müsse zudem über Nachrüstungen, die die Branche auch aus Kostengründen ablehnt, noch einmal reden, forderte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Dagegen sieht Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Fahrverbote weithin abgewendet. München behält sich einen Stopp von Diesel-Autos allerdings weiter vor. Auch in Stuttgart regte sich Unmut.

Weiter gestritten wurde nicht nur in der Sache. Auch das öffentliche Auftreten der Branche im Abgas-Skandal wurde bemängelt. "Die Automobilbranche muss von ihrem hohen Ross herunter", forderte Unionsfraktionschef Volker Kauder in der Passauer Neuen Presse. Grünen-Chef Cem Özdemir warf VW-Chef Matthias Müller ein unverschämtes Auftreten vor. Müller hatte nach dem Diesel-Gipfel gesagt: "Wir akzeptieren berechtigte Kritik - einer Wortwahl 'unternehmerisches Versagen' et cetera mag ich mich allerdings nicht anschließen". Hendricks hatte bereits unmittelbar nach dem Treffen am Mittwoch beklagt, der Autobranche fehle es nach den vielen Verfehlungen der jüngsten Zeit offenbar an "Einsicht und Demut".

Dobrindt, der die Fraktionsobleute der Bundestagsausschüsse für Verkehr und Wirtschaft über das Spitzentreffen von Politik und Autobranche informierte, stand mit seinem positiven Befund weitgehend alleine. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir mit diesen Entscheidungen die Fahrverbote vermeiden", sagte er. In der Summe würden die verabredeten Maßnahmen mit dafür sorgen, dass Diesel-Fahrzeuge auch künftig in allen Innenstädten rollen könnten. Er beklagte, momentan richte sich das Interesse in der Öffentlichkeit zu stark auf die verabredeten Software-Updates für 5,3 Millionen Autos. Wenn die Autobauer ihre zugesagten Umstiegsprämien zum Ersatz alter Diesel durch schadstoffärmere Autos hoffentlich bald vorstellten, werde sich dies ändern.

Für Hendricks sind Fahrverbote noch nicht gebannt. Sie könne nicht ausschließen, dass es noch dazu komme, sagte sie dem Deutschlandfunk. Mahnende Stimmen kamen auch aus Städten, in denen solche Verbote schon länger auf der Tagesordnung stehen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte: "Ich fürchte aber, dass die versprochenen Software-Updates für neuere Fahrzeuge und die finanzielle Unterstützung für die Besitzer älterer Autos nicht ausreichen werden, um die Gesundheit der Menschen in den Städten zu schützen." Auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) äußerte sich enttäuscht: "Das kann nur ein erster Schritt sein, da muss schon noch mehr kommen." Stuttgart steht nach einem Gerichtsurteil unter Druck, ab 2018 für sauberere Luft Diesel-Fahrverbote zu verhängen.

Skepsis wurde auch aus dem SPD-geführten Bundeswirtschaftsministerium laut. Staatssekretär Matthias Machnig unterstrich, die Gipfel-Teilnehmer seien sich auch einig gewesen, dass man über weitere Maßnahmen reden müsse, wenn die beschlossenen nicht die notwendige Schadstoffminderung brächten. Dazu gehörten auch Nachrüstungen an den Motoren. Dobrindt bezweifelte dagegen, ob Nachrüstungen rasch weiterhelfen können.

Für die Oppositionsparteien Grüne und Linke war der Gipfel eine Placebo-Veranstaltung, bei der Handeln nur vorgetäuscht wurde. Der Grünen-Umweltpolitiker Oliver Krischer sprach von einer "riesigen Mogelpackung", nach der Fahrverbote eher wahrscheinlicher geworden seien. Die Linken forderten erneut Schadenersatz für getäuschte Diesel-Besitzer.

BMW setzt unterdessen auf einen raschen Wandel der Nachfrage hin zu moderneren Selbstzündern und Elektroautos. Vorstandschef Harald Krüger machte aber deutlich: "Zur Mobilität der Zukunft gehört definitiv auch der moderne Diesel-Antrieb." Wegen des niedrigeren CO2-Ausstoßes sei er bei strengeren Abgaszielen 2020 neben der Elektromobilität erforderlich.

Nach Einschätzung des Autozulieferers Continental wird die nächste Generation Verbrennungsmotoren auch die letzte sein. Die meisten Autobauer entwickelten noch bis etwa 2023 die letzte Motorengeneration mit Kraftstoffantrieb, sagte Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer der Nachrichtenagentur Reuters. Das entspreche dem Szenario, dass ab Mitte des kommenden Jahrzehnts Elektroautos auf dem Vormarsch seien.

Unterdessen wurden Forderungen nach einem weiteren Auto-Gipfel laut. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz brachte in einem Spiegel-Interview einen "Zukunfts-Gipfel" ins Gespräch. Dort solle um die Frage gehen, wie Deutschland das Autoland Nummer Eins bleibe. Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband erklärte: "Wir brauchen einen zweiten, einen echten Autogipfel".