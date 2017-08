SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die zugesagten Abgas-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen auf Kosten der Hersteller begrüßt. Es sei ein "ganz wichtiger Schritt der Gerechtigkeit, dass diejenigen, die es verbockt haben, am Ende auch dafür geradestehen müssen und nicht die Verbraucher", sagte der SPD-Chef am Mittwoch nach dem deutschen Dieselgipfel in Berlin.

Von den Konzernen angekündigte Prämien für den Kauf sauberer Wagen müssten umgesetzt werden. "Je mehr alte Modelle von den Straßen kommen, desto besser."Schulz kritisierte mit Blick auf neue Antriebstechnologien, dass das Management einer deutschen Kernindustrie "Weichenstellungen für die Zukunft verpennt hat". Dadurch spielten die Manager "Roulette mit den Arbeitsplätzen von Hunderttausenden von Menschen".