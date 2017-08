Sind Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geplant? Interessenvertreter hoffen beim Dieselgipfel auf Klarheit.

Der "Dieselgipfel" heute Mittag im Verkehrsministerium darf keine Wahlkampfveranstaltung sein, sondern muss Klarheit für die Dieselfahrer bringen - so die Forderung diverser Interessenvertreter im Vorfeld des Treffens von Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) mit den Autoimporteuren.

So hofft die Umweltschutzorganisation WWF auf eine "echte Diesel-Wende", befürchtet aber, "dass es sich um Wahlkampf-Aktionismus handelt". "Es ist höchste Zeit, dass ein Ende des Dieselantriebs eingeläutet wird. Der 1893 erfundene Diesel-Antrieb verschwendet drei Viertel der Energie, die an der Tankstelle gekauft wurde, als Abwärme", so Karl Schellmann, Klimasprecher des WWF Österreich.

Renato Eggner, Geschäftsführer der Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement warnt ebenfalls vor einer "Wahlkampfveranstaltung" und erhofft sich Antworten auf drei Fragen: Sind Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geplant? Wenn ja, für welche Gebiete und für welche Abgasklassen? Und wird in Kauf genommen, dass es bei einer Zunahme von Benzinfahrzeugen unweigerlich zu einer Erhöhung von CO2-Emissionen kommen wird? Für die Anbieter von Firmenflotten steht nämlich viel am Spiel - sie setzen fast ausschließlich auf Dieselfahrzeuge. Mittlerweile sind zwei von drei neu zugelassenen Pkw Firmenfahrzeuge.

Zukunft des Verbrennungsmotors

Auch der ARBÖ fordert Klarheit ein. "Jedenfalls darf am Ende der Diskussion nicht herauskommen, dass die österreichischen Dieselfahrer die Rechnung für die Verfehlungen der Industrie bezahlen", so ARBÖ-Geschäftsführer Gerald Kumnig.

Die Ölindustrie wünscht sich wiederum mehr Realitätssinn in der Diskussion über die Zukunft des Verbrennungsmotors. "Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren werden mit Sicherheit auch nach dem Jahr 2030 noch eine wichtige Rolle einnehmen - vor allem im Straßengüterverkehr und bei Langstreckenfahrten", so die Mineralölindustrie in einer Aussendung.