Diesel-Treffen mit Kommunen bei Merkel begonnen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag mit Vertretern von Kommunen und Ländern zusammengekommen, um über Maßnahmen gegen zu viel Diesel-Abgase in großen Städten zu beraten. Bei dem Treffen in Berlin soll der Start eines Förderfonds vereinbart werden, der bis zu 1 Mrd. Euro umfassen soll. Damit sollen gerichtlich erzwungene Fahrverbote für alte Diesel-Autos verhindert werden.

Der Bund will den Städten eine schnelle Umsetzung von Maßnahmen ermöglichen, zu denen etwa die Nachrüstung von Bussen und mehr Elektrofahrzeuge gehören. Weiterhin offen ist vorerst eine finanzielle Beteiligung von Autoherstellern an dem Fonds.