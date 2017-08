Der Dieselskandal sorgt zwar für mehr Aufklärungsbedarf gegenüber Kunden und mehr Detailfragen. Große Umbrüche bei Firmenfuhrparks oder im Wert von gebrauchten Dieselfahrzeugen gibt es aber zumindest bisher noch nicht, sagt der Chef der Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH, Renato Eggner.

Für Unternehmen, die Firmenfuhrparks managen, ist die derzeitige Situation nicht risikofrei. Schließlich stellen sie oft die Gesamtkosten für einen Fuhrpark über durchschnittlich vier Jahre dar - samt Garantie. Das heißt, bei einem Einbruch der Gebrauchtwagenpreise wegen einer sinkenden Nachfrage, könnten sie womöglich ordentlich draufzahlen.

"Derzeit sinkt die Nachfrage aber nicht und das Preisniveau bei Gebrauchten ist unverändert", betont Eggner. "Nicht unterschätzen" dürfe man aber die psychologischen Wirkungen der laufenden Debatte, glaubt der Manager.

Das Hauptthema für Firmen, die ihren Fuhrpark managen wollen, ist neben der Wirtsschaftlichkeit die E-Mobilität, so Eggner am Donnerstag. Angesprochen werden auch befürchtete Nutzungseinschränkungen von Dieselfahrzeugen wie Fahrverbote, die derzeit zumindest in deutschen Städten Thema sind. Hier wünscht sich der Manager klare langfristige Rahmenbedingungen von der Politik. Derzeit ist aber Wahlkampf.

Vom Dieselgipfel bei Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) erwartet sich Eggner zumindest Ergebnisse wie in Deutschland. Bezogen auf die dort vereinbarten Updates von Dieselfahrzeugen fragte sich Eggner, ob es womöglich Umstufungen bei Typisierungen geben könnte, nachdem ein Diesel ein Update erhalten hat.

Die Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH managt die Fuhrparks von 1.400 Unternehmen mit rund 11.000 Fahrzeugen. 90 Prozent der Kfz sind dieselbetrieben. 7 Prozent fahren elektrisch, nur 3 Prozent mit Benzin.