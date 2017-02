Das Europaparlament legte am Dienstag in Straßburg Vorschläge für die Zukunft der EU und der europäischen Institutionen vor. Über die drei Entschließungen von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen wird am Donnerstag abgestimmt. Der ÖVP-Delegationschef Othmar Karas betonte, das EU-Parlament müsse eine Führungsrolle übernehmen, die SPÖ-Delegationschefin Evelyn Regner will ein Funktionieren der EU.

Karas sagte, viele Probleme, "die wir heute haben, sind aus Mutlosigkeit, Bequemlichkeit, Feigheit und Mangel an Konsequenz" noch immer nicht gelöst. Man sei stecken geblieben. Der Schritt zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsunion zu einer politischen Union wurde unzureichend gesetzt. Deshalb erwartet sich Karas spätestens bis zur österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 ein Mandat über die Einrichtung eines Konvents zur Zukunft Europas unter Beteiligung der Zivilgesellschaft. Ziel sei es, "Nägel mit Köpfen zu machen".

Regner sagte, Ziel sei es, dass "die EU wieder funktionieren muss". Dazu sei auch ein eigenes Budget notwendig. Außerdem müssten die bestehenden Spielräume verbessert werden.

Der FPÖ-Europamandatar Franz Obermayer wandte sich gegen eine stärkere Zentralisierung. Allerdings könne er sich mit Vorschlägen zu einer Verringerung der Zahl der Parlamentssitze und einer Reduzierung der Zahl der Kommissare anfreunden. Dagegen lehne er alles in Richtung Transferunion mit der Übernahme von Verbindlichkeiten von Staaten durch eine Vergemeinschaftung ab.

Die Grüne Delegationschefin Ulrike Lunacek betonte, es dürfe kein Europa a la carte geben. Für nationale Parlamente sollte es nicht nur gelbe und orange Karten im Gesetzwerdungsprozess als Warnungen geben, sondern auch grüne Karten, wo sie positive Vorschläge machen können. Nicht sinnvoll sei der Vorschlag, dass über Budgetmöglichkeiten für die Eurozone alle im EU-Parlament abstimmen, aber nur die Stimmen derer aus der Währungsunion zählen.

Die erste Entschließung von EVP und Sozialdemokraten will das Potenzial des Lissabon-Vertrags voll ausschöpfen und unterstreicht die Vorteile der Gemeinschaftsmethode gegenüber der zwischenstaatlichen. Die zweite Entschließung des ALDE-Chefs Guy Verhofstadt verlangt eine raschere Reaktion der EU auf außergewöhnliche Herausforderungen und der dritte Vorschlag von EVP und Sozialdemokraten befasst sich vor allem mit der Zusammenarbeit in der Eurozone.