Die Themen der diesjährigen UNO-Vollversammlung

Wie jeden September wollen ab dem kommenden Dienstag hochrangige Vertreter aller UNO-Mitgliedsstaaten in New York zur UNO-Vollversammlung zusammenkommen.

Neben Reden aller Vertreter während der Generaldebatte gibt es zahlreiche Treffen am Rande. Das sind diesmal die wichtigsten Themen:

- UNO-REFORM: US-Präsident Donald Trump hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Einem hochrangigen Treffen dazu noch am Montag vor der offiziellen Eröffnung sitzt er selbst vor. Die UNO solle flexibler, schlanker, agiler und effizienter werden, sagt auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.

- KONFLIKTE: Der Dauerkonflikt in Syrien wird erneut Thema sein, ebenso der Streit um den Iran. Dazu kommen die neu aufgeflammten Krisen in Venezuela und Myanmar, sowie - für viele am dringlichsten - der Konflikt um die nukleare Aufrüstung Nordkoreas.

- KLIMA: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will das Thema auf die Tagesordnung setzen und hat ein hochrangiges Treffen anberaumt. Ob das angesichts der skeptischen Haltung des US-Präsidenten Trump zum Erfolg führen wird, ist ungewiss.