Die Revolution im Parlament

Das österreichische Parlament wird nicht nur baulich modernisiert. Schon heuer, durch die Oktober-Wahlen, findet eine personelle Erneuerung des Nationalrats statt, wie sie bisher jenseits von Mandats-und Altersgrenzen noch nie erfolgt ist. Einerseits durch die Grünen, deren Festhalten an der innerparteilichen Basisdemokratie zur Abspaltung der Liste Pilz geführt hat. Andererseits durch die Neue Volkspartei des Sebastian Kurz, dessen Kandidatenlisten die alte ÖVP förmlich auf den Kopf stellen. Seit dem Jahr 2002, als Wolfgang Schüssel einen Wahltriumph feierte, hat die Volkspartei nie wieder eine so große Chance gehabt, die Mehrheit im Nationalrat zu erobern. Während Schüssel die ÖVP-Bünde zwar schwächte, die alten Strukturen jedoch unberührt ließ, hat Sebastian Kurz eine kleine Revolution gestartet. Er hat die Bünde faktisch entmachtet und deren Einfluss auf die künftige Zusammensetzung der VP-Fraktion minimiert. In der Volkspartei wird das noch nicht wirklich begriffen. Denn die Hoffnung auf mehr und viel Macht trübt den Blick auf die Folgen. Zum Beispiel auf den ideologischen Rechtsruck und die durch einen Parteitagsbeschluss fixierte Macht in einer Hand -Kurz kann tun, was er will.

Der Euphorie in der Volkspartei steht die Verzweiflung bei den Grünen gegenüber. Der ORF-Moderator Tarek Leitner, dem im TV-Gespräch mit der Grünen- Sprecherin Ingrid Felipe die persönliche Präferenz für die bisherige Methode der Kandidatenauswahl deutlich anzumerken war, versuchte, im Glaskasten vor dem Parlamentsgebäude das basisdemokratische Verfahren schlecht zu machen. Felipe hielt wacker dagegen, musste jedoch zugeben, dass die Kollision zwischen ihrem Demokratiemodell und dem der alten Parteien, auf erfahrene Funktionäre zu setzen, die Grünen momentan fast ruiniert.

Es hilft ihnen nicht, dass sich herausgestellt hat, wer Pilz wirklich ist: kein Grüner, sondern ein oppositioneller Linker, dessen Pranke furchtlos die Korruptionisten der Republik attackiert. Und der jetzt die unerwartete Gelegenheit hat, einer ständig unterschätzten, gleichwohl immer wichtiger werdenden Gruppe der Gesellschaft im Parlament zu einer lauten Stimme zu verhelfen: der Wissenschaft. Man kann daher mit Fug und Recht behaupten: Das oberflächliche Demokratie-Desaster der Grünen hat auch seine positive Seite.

Selbst Kurz bildet diese Nische ab - mit dem rede-und schreibgewandten Populär-Mathematiker und stockkonservativen Rudolf Taschner. Wodurch die Möglichkeit entsteht, zwischen Intellektuellen aus der "Scientific Community" spannende Debatten zu erleben. Dass mit Irmgard Griss von den Neos auch noch demokratische Vertiefungen geboten werden, lässt Hoffnung auf einen lebendigeren Parlamentarismus keimen.

Auf die künftige Regierung und deren Effi zienz hat die personelle Revolution im Nationalrat wohl keine Auswirkung.

