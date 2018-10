Im Jahr 2007 veröffentlichte Andrea Buday die "Mörtel-Story". Seither ist einiges im Leben von Richard Lugner passiert, weshalb dringend eine neue Biografie her musste. Voilà: Die "Lugner Story" ist da.

Pünktlich zum 86. Geburtstag von Richard Lugner ist das Buch "Die Lugner Story" von Andrea Budai erschienen. Das "Schlachtross", wie die Autorin von Mörtel liebevoll genannt wird, hat bereits anlässlich seines 75. Geburtstags die turbulente Biografie des Baumeister zu Papier gebracht. An sich sollte die Neuauflage bereits zu Lugners 85er im letzten Jahr erscheinen, doch die zunächst damit betraute Journalistin gab aufgrund eines Burn-Outs auf und einmal mehr musste Andrea Budai in die Bresche springen.

» Die letzten 11 Jahre waren turbulent «

"Die letzten 11 Jahre waren turbulent", meint Richard Lugner. Welch Untertreibung! Der Baumeister hat sich seither von seiner vierten Ehefrau Christina alias "Mausi" scheiden lassen, Ehefrau Nummer fünf Cathy alias "Spatzi" geheiratet und sich erneut scheiden lassen. Dazwischen gab es etliche Tierchen, Richard Lugner bezeichnet sich daher selbst als "Zoodirektor".

Das schillernde Leben des Richard Lugner

Vom sehr schüchternen Buben zum Top-Unternehmer, der nicht nur eine Baufirma aus eigener Kraft aufbaute, sondern auch das nach wie vor bekannteste Einkaufscenter betreibt und nicht müde wird, für Sonntagsöffnungszeiten zu kämpfen. Daneben versuchte sich Richard Lugner als Schauspieler und Sänger, stellte sich Bundespräsidentschafts-Wahlkämpfen und sorgt alljährlich auf dem Opernball mit seinen Stargästen für Schlagzeilen. Doch was treibt ihn an? Warum sind fünf Ehen gescheitert? Wer wird sein Erbe antreten? Wieso denkt er nicht an Ruhestand? Richard Siegfried Lugner gewährt sehr persönliche Einblicke, erzählt über Not, Ängste, Sehnsüchte, über seine vier Kinder und vier Enkel. Und darüber, was er noch alles erreichen will. 86 Jahre - und noch immer voller Tatendrang.

Das Buch

Die Lugner Story

von Andrea Buday

Hardcover, 208 Seiten

mit zahlreichen Bildern

€ 24,95

ISBN: 978-3-8000-7689-5