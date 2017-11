Das Programmschema von ORF eins ist traditionell Gegenstand von Spott, Hohn und Kritik. Tatsächlich weist es seit Jahren vor allem amerikanische Serien aus. An diesem Freitag laufen zum Beispiel von 8.05 bis 19.45 Uhr 21 (!) Folgen diverser US-Serien hintereinander, einzig unterbrochen von einer Filmkomödie und einem "ZiB Flash". Das erregt einerseits Konkurrenz und Politik - weil, wo bitte bleibt der öffentlich-rechtliche Auftrag? Soll es dafür wirklich Gebührengelder gebe? Und wird für den ORF auch hinsichtlich der Quote immer mehr zum Problem. Das Zuschauerinteresse ist in den letzten Jahren nämlich rapide zurückgegangen.

Vor zehn Jahren war es an einem Montagabend fast unmöglich, eine Freundin am Handy zu erreichen. Und wenn, wurde man böse angepfaucht: "Grey's Anatomy" und "Sex and the City" auf ORF eins -phasenweise als Superserienmontag beworben - waren Pflicht; und erinnert sich noch jemand an dieses "CSI Was-auch-immer", mit dem wir gefühlt große Teile der mittleren und späten 2000er-Jahre verbracht haben?

Diese Zeiten sind vorbei, und die Marktanteile sinken munter und unbeeindruckt von diversen Ankündigungen vor sich hin. Andere Sender haben ihre Abhängigkeit von Kaufserien durch den Ausbau von Eigenproduktionen kompensiert, der deutsche Privatsender Vox zum Beispiel. Das kostet allerdings, und kosten darf die ORF-eins-Neuaufstellung nicht allzu viel, wie ORF-General Alexander Wrabetz anlässlich der Einrichtung der aktuell tätigen Arbeitsgruppe Ende August mitteilte.



Die werkelt seitdem vor sich hin. Eine wichtige Rolle bei der Neukonzeption spielt ORF-eins-Info-Chefin Lisa Totzauer, ORF-Stratege Franz Manola wirkt ebenfalls mit. Die frohe Kunde von konkreten Reformplänen ereilte die gespannte Öffentlichkeit jedoch bislang nicht. Deren Entwicklung dürfte auch ungefähr so einfach sein wie die Züchtung der sprichwörtlichen Wollmilchsau: Wie konzipiert man einen Fernsehsender für Menschen, die wegen Netflix und Co eigentlich eh nicht mehr fernsehen wollen? Und dazu die laufenden Regierungsverhandlungen; beharrliche Gerüchte über eine Privatisierung des Senders



Der letzte große Umbau fand vor zehn Jahren statt. Die "größte Programmreform aller Zeiten", verantwortet von Wrabetz und dem damaligen Programmdirektor Wolfgang Lorenz, ging als Lachnummer in die Geschichtsbücher ein. Es muss diesmal gar nicht die größte Reform sein, aber es muss eine sein.

