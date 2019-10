Wenn es um die Klassiker unter den Horrorfilmen geht, weiß man Bescheid. Shining, Der Exorzist, Tanz der Teufel? Alles Schnee von gestern und als cineastische Meilensteine ganz nett, aber auch nur noch bedingt gruselig. Wir zeigen deshalb 13 Horrorfilme der jüngeren Generation, die noch richtig unter die Haut gehen.

1. The Conjuring 2

James Wan, der Horror-Meister der Gegenwart, spendiert mit seinem Conjuring-"Duo" die wohl besten Schocker, die man sich derzeit ansehen kann. Beide Teile sind auf höchstem Gänsehaut-Niveau, die Nuancen nur Geschmackssache.

1. The Conjuring - Die Heimsuchung

Wir geben Teil 2 einen leichten Vorzug, aber auch Teil 1 ist unter Fans des Filmgenres zu einem absoluten Meilenstein herangewachsen. Ganz großes Grusel-Kino. Nächstes Jahr soll übrigens Teil 3 in die Kinos kommen!

3. Sinister

Warum es eine ziemlich schlechte Idee ist, als erfolgloser Autor in ein Haus zu ziehen, in dem ein Massaker verübt worden ist, und auf Inspiration zu hoffen, erklärt Sinister. Übrigens in prominenter Besetzung mit Ethan Hawke.

4. Annabelle

Ja, ja, eine Puppe, die Angst und Schrecken verbreitet, ist spätestens seit Chucky eher belustigend als furchteinflößend. Nicht täuschen lassen: Die Puppe ist in Annabelle nur der geringste Schrecken.

5. Lights Out

Keine Angst im Dunkeln? Dieser Film könnte es Ihnen abgewöhnen!

6. Zimmer 1408

Ein Zimmer, das die Toten weckt? Mike Enslin (John Cusack) will es herausfinden.

7. Der Fluch der zwei Schwestern

Der mysteriöse Tod einer Mutter beschäftigt nicht nur zwei Schwestern, sondern auch den Zuseher. Nervlich vor allem.

8. Saw

Schon etwas älter, aber immer noch der Film bzw. die Film-Serie schlechthin, wenn man auch auf der Suche nach erbarmungslosen Splatter-Szenen ist.

9. Lloronas Fluch

La Llorona, auf Deutsch die Weinende, sucht eine Sozialarbeiterin und ihre Kinder heim. Hört sich mild an, ist aber alles andere als das.

10. The Visit

Kann ein Besuch bei Oma und Opa gruselig sein? Und wie!

11. The Nun

Der Schrecken, der aus beiden "The Conjuring"-Teilen bekannt ist, bekam mit "The Nun" eine gute Ursprungsgeschichte verpasst.

12. Die Frau in Schwarz

Gruseln mit dem "Hobbit"? Ja, das geht, allerdings nur, wenn Daniel Radcliffe einen Londoner Anwalt im 19. Jahrhundert spielt, der den Nachlass in einem düsteren Herrenhaus auflösen muss.

13. ES (Neufassung)

Großartig inszeniert: Die Neuverfilmung von Stephen Kings Horror-Klassiker schlägt das Original um Längen und lässt das Blut in den Adern gefrieren. Wer schnell genug ist, kann sich derzeit im Anschluss gleich Teil 2 im Kino ansehen.

