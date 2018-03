"Vorlesen hat erwiesenermaßen positive Auswirkungen auf unsere Kinder. Und es macht auch den Erwachsenen Spaß." Darum wurde der erste Österreichische Vorlesetag ins Leben gerufen, womit ein deutliches Zeigen für Literatur, Lesen und Vorlesen gesetzt werden. Kindern soll in Zukunft wieder mehr und regelmäßig vorgelesen werden, um deren Bildungs- und Entwicklungschancen zu erhöhen, so die Hoffnung, die an diesen Vorlesetag, der heute das erste Mal stattfindet, gekoppelt ist. Die News-Redaktion teilt aus diesem Anlass ihre liebsten Vorlesebücher für groß und klein.

Wo die wilden Kerle wohnen

Nach einem Streit mit seiner Mutter segelt Max fort zur Insel der wilden Kerle, die ihn sofort zu ihrem König machen. Endlich kann er so wild sein, wie er es immer schon wollte. Gleichzeitig beginnt er, sein Zuhause zu vermissen und will wieder dorthin, „wo ihn jemand am allerliebsten hat“. Aber die wilden Kerle wollen ihn nicht mehr gehen lassen: „Geh bitte nicht fort – wir fressen dich auf -, wir haben dich so gern!

„Vielleicht der Klassiker schlechthin. Ich habe bis heute mein abgegriffenes Exemplar am Nachttisch liegen, aus dem schon meine Mama vorgelesen bekam. In nur 17 Sätzen wird eine fast poetische Geschichte vom kleinen Max, einem ziemlich „wilden Kerl“, gesponnen, die von Abenteuerlust, dem großen Wilden und ein bisschen Anarchie erzählt – alles, was ein Kind eben so ausmacht.“ (Anna Weismann)

Wo die wilden Kerle wohnen

von Maurice Sendak

ISBN: 978-3257011616

Ab 4 Jahren

Wo ist Mami?

"Hier sucht ein kleiner Affe mithilfe eines Schmetterlings seine Mama, doch der führt ihn ständig zu den falschen Tieren. Doch irgendwie versteht er alle Beschreibungen ein bisschen falsch und führt das Äffchen immer wieder zu den falschen Tieren. Warum das so ist? Hm, das liegt in der Natur der Sache…. Die Geschichte ist witzig und überraschend, die Reime machen beim Vorlesen allen Spaß." (Renate Kromp)

Wo ist Mami?

von Julia Donaldson und Axel Scheffler

ISBN: 978-3407793515

Ab 2 Jahren

He Duda

"Hier weiß ein Kaninchen mit riesigen Hinterbeinen nicht was es ist – und was er isst. Und während es so rätselt trifft es das Wiesel mit dem schönen Namen „Langes Luda“. Das Kaninchen fragt es nach seinen Essgewohnheiten aus – „Ich fresse Kaninchen, Kaninchen wie dich…“ Eine überraschende Selbsterkenntnis für das kleine Tier – das plötzlich aber auch weiß, wozu es seine Riesenfüße gebrauchen kann." (Renate Kromp)

He Duda

von John Blake, illustriert von Axel Scheffler

ISBN: 978-3407793805

Ab 3 Jahren

Alle Bücher über das wunderbar freche Sams

Zu Paul Maars beliebtesten und meistgelesenen Werken gehören die Geschichten vom Sams, einem hintergründig-frechen Fabelwesen.

"Wer das freche, irrwitzige Sams nicht kennt, sollte das dringend nachholen. Der kleine Kobold erscheint dem biederen Herrn Taschenbier – nicht zufällig an seinem Samstag – und bringt dessen Leben gehörig durcheinander. Mit Charme, Chaos und gereimten Unverschämtheiten, die beim Vorlesen für die Erwachsenen oft fast noch lustiger sind als für die Kinder." (Renate Kromp)

Sams-Bücher

von Paul Maar

Ab 8 Jahren

Komm sagte die Katze

Vor dem Hochwasser hat sich die Katze auf einen Baum gerettet. Nun ist er umgestürzt und treibt mit ihr in den Fluten. Mit den Wellen kommen andere Tiere, die in Not sind, daher: „Komm“, sagt die Katze und lässt jeden auf den rettenden Baumstamm – das Schwein, den Hund, Hahn und Henne und viele mehr. Sogar der Fuchs, vor dem sich viele fürchten, darf „mit ins Boot“ … Als das Wasser sinkt, finden alle wieder einen Platz, wo sie leben können.

"Eines meiner (vielen) liebsten Kinderbücher ist „Komm sagte die Katze“: In eine Notsituation geratene Tiere entdecken Gemeinsamkeiten und besiegen die Angst vor dem Unbekannten." (Isabell Widek)

Komm sagte die Katze

von Mira Lobe und Angelika Kaufmann

ISBN: 978-3714116298

ab 3 Jahren

Zwei Elefanten, die sich gut kannten

"Zwei Elefanten, die sich gut kannten" ist eine Gedichtsammlung von Mira Lobe.

"Viele Kinderbücher sind grauenhaft zum Vorlesen, weil sie, obwohl nett illustriert, furchtbar schlecht geschrieben sind. Diese großartigen Gedichte für Kinder machen auch sprachverliebten Erwachsenen Spaß. Lieblingsstelle: "Ein Metterschling mit flauen Bügeln log durch die Fluft" (Anna Gasteiger)

Zwei Elefanten, die sich gut kannten

von Mira Lobe

ISBN: 978-3-7026-5683-6

ab 3 Jahren

Die Raupe Nimmersatt

Auch kleine Raupen können großen Hunger haben. Deshalb macht sich die Raupe Nimmersatt auf die Suche nach etwas zu essen - und wird fündig. Sie frisst sich von Montag bis Sonntag Seite für Seite durch einen Berg von Leckereien, bis sie endlich satt ist. Nun ist die Zeit gekommen, sich einen Kokon zu bauen, und nach zwei Wochen des Wartens schlüpft aus ihm ein wunderschöner Schmetterling.

"Eignet sich wunderbar zum Vorlesen, weil man mit der Stimme und mit „Schauspielern“ die Dramaturgie gut betonen kann. Natürlich auch lustig zum Ansehen." (Mutter von Tamara Sill)

Die Raupe Nimmersatt

von Eric Carle

ISBN: 978-3836940344

ab 3 Jahren

1001 Nacht

"Ich selbst habe mit den „Geschichten von 1001 Nacht“ lesen gelernt. Meine Mama hat mir abends immer ein bisschen vorgelesen, das war aber so spannend , dass ich es mit der Zeit nicht mehr ausgehalten habe zu warten, und selbst zu lesen begonnen habe." (Tamara Sill)

1001 Nacht

Märchen-Sammlung

ISBN: 978-3868202137

Armstrong - Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond

"Die Illustrationen sind der Hammer und die Geschichte ist auch sehr mitreißend. Es geht ja schließlich um die

Reise zum Mond. Das erste Buch des Autors „Lindbergh“ wurde mit einigen Preisen ausgezeichnet. Zum Vorlesen einfach perfekt, für die Kinder gibt es viel zu sehen, weil die Zeichnungen sehr detailreich sind, die Geschichten sind immer an Errungenschaften der Menschheitsgeschichte angelehnt und werden in den Büchern quasi in die Mäusewelt übertragen." (Evelin Past)

Armstrong - Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond

von Torben Kuhlmann

ISBN: 978-3314103483

ab 5 Jahren

Winter im Mumintal

Was erlebt der kleine Mumin nicht alles, als er plötzlich mitten im Winterschlaf aufwacht und nicht mehr schlafen kann! Er klettert durch die Dachluke in die verschneite Winterlandschaft und entdeckt eine unbekannte Welt, in der viele neue Abenteuer auf ihn warten.

"Warmherzigeres, Poetischeres, zugleich Geerdeteres als diese Geschichten um eine sehr menschliche Trollfamilie wurde für Kinder nie geschrieben. Zudem ist Tove Jansson eine Erzählerin weltliterarischen Formats." (Heinz Sichrovsky)

Winter im Mumintal

von Tove Jansson

ISBN: 978-3401602851

ab 8 Jahren

Kleiner Strubbel

"Die „Kleine Strubbel“-Reihe ist zwar ein wortloser Comic, dennoch fällt es für mich in die Kategorie Vorlese-Buch, denn die Abenteuer, die der neugierige Held erlebt, sind so lebensfroh; Sie rufen dazu auf, über den eigenen Schatten zu springen und offen zu sein für Neues, vermitteln aber gleichzeitig ein Gefühl der Geborgenheit – gewürzt mit der richtigen Prise Humor. Dadurch dass die Storys auch ohne Worte so fantastisch skurril wie auch klar sind, werden die VorleserInnen zwar mehr zu ErzählerInnen, aber dafür sind sie auch jedes Mal aufs Neue gefordert, die Geschichte in eigenen Worten wiederzugeben, was zu totaler Aufmerksamkeit nicht nur auf Zuhörer- sondern auch auf Vorleser-Seite führt." (Nina Edler)

"Kleine Strubbel"-Reihe

von Pierre Bailly und Céline Fraipont

ab 3 Jahren

Zum Österreichischen Vorlesetag:

Unter dem Motto "Wir lesen gemeinsam" haben sich von Vorarlberg bis Wien im Vorfeld Vorlesende registriert. Prominente Vorlesende sind unter anderem Thomas Brezina, Doris Bures, Mercedes Echerer, Alfons Haider, Chris Lohner, Reinhard Nowak oder Volker Piesczek.

Gelesen wird alles, was Spaß macht - außer Texte, "die nicht mit den österreichischen Gesetzen vereinbar sind oder sich gegen Demokratie und Rechtsstaat wenden". Die meisten Lesungen finden in Wartezimmern, Pflegeheimen, Gemeindehäusern, Kindergärten, Gasthäusern und Pensionistenklubs statt, aber auch in einer Gondelbahn in Obertauern, in Bürokantinen oder an beliebten Locations wie der Summerstage in Wien. Und natürlich gibt es auch Lese-Livestreams im Internet.

Alle Termine sind unter https://vorlesetag.eu/vorlesungen/ zu finden.