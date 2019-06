Der ehemalige Trainer des österreichischen Fußball-Nationalteams, Didi Constantini, wurde anscheinend bei einem Unfall schwer verletzt. Er soll einen Crash auf der Brennerautobahn als Geisterfahrer selbst verursacht haben.

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Geisterfahrer, ein 64-Jähriger, lenkte seinen Pkw aus bisher unbekannter Ursache in verkehrter Fahrtrichtung von der Mautstelle Schönberg in Richtung Innsbruck. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 25-Jährigen zusammen.

Bei dem 64-Jährigen soll es sich laut Medienberichten um Ex-ÖFB-Teamchef Didi Constantini handeln. Zum Zeitpunkt der ersten Meldung war dies noch nicht bekannt. Wie der "Kurier" berichtet, dementierte die Polizei den Vorfall nicht. Laut "Kronen Zeitung" soll der gesundheitlich angeschlagene Ex-Fußballtrainer Rippenbrüche erlitten haben. Auch der 25-jährige Fahrer wurde ins Spital eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.