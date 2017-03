Deutschland weist Erdogans Nazi-Vergleich als "absurd" zurück

Deutschland hat den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Wahlkampfauftritts-Streit als "absurd und deplatziert" zurückgewiesen. Regierungssprecher Steffen Seibert forderte am Montag jedoch zugleich, "kühlen Kopf" zu bewahren. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wandte sich indes gegen die Forderung von Kanzler Christian Kern (SPÖ) für ein EU-weites Auftrittsverbot.

"Gleichsetzungen der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück", sagte Regierungssprecher Seibert am Montag. "Ohnehin sind NS-Vergleiche immer absurd und deplatziert, denn sie führen nur zu einem, nämlich dazu, die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Das disqualifiziert sich von selbst."

Erdogan hatte am Wochenende die Absagen für Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland als "Nazi-Praktiken" bezeichnet. Seibert stellte dazu klar: "Die Bundesregierung arbeitet nicht an irgendwelchen Einreiseverboten." Allerdings müssten solche Besuche offen zuvor angekündigt werden.

Der deutsche Kanzleramtsminister Peter Altmaier bezeichnete Erdogans Aussagen als "absolut inakzeptabel". Deutschland sei in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Toleranz "nicht zu übertreffen", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. "Wir haben überhaupt gar keinen Grund, uns von irgendjemand in dieser Hinsicht Vorwürfe und Ratschläge geben zu lassen." Außenminister Sigmar Gabriel sprach sich am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel für eine "Deeskalation" im Verhältnis mit der Türkei aus. Gabriel telefonierte nach Angaben seines Sprechers am Sonntagabend mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu, um die "insgesamt sehr aufgeheizte Debatte wieder in ruhigeres Fahrwasser" zu bringen. Voraussichtlich am Mittwoch soll auch ein persönliches Treffen der beiden Minister stattfinden.

In Deutschland wurden indes die Rufe nach einem Verbot türkischer Wahlkampfauftritte immer lauter. Die deutsche Verfassung "sieht nicht vor, dass sie das Werben für die Abschaffung der Demokratie zulässt oder sogar befördert", sagte CDU-Vizechefin Julia Klöckner. Regierungspolitiker äußerten sich bei aller Empörung wegen Erdogans Nazi-Ausrutscher ablehnend. Kanzleramtschef Altmaier sagte, dass Wahlkampfauftritte seit Jahrzehnten "generell" möglich seien. Außenminister Gabriel wies darauf hin, dass Erdogan "ganz häufig in Deutschland geredet" habe, "auch in Wahlkämpfen". Grünen-Chef Cem Özdemir brachte eine "gemeinsame, abgestimmte europäische Antwort" auf diese Frage ins Spiel.

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Ulrike Lunacek, sprach sich anstelle eines Verbots für ein politisches Statement der EU-Spitzen aus. "Ein Verbot auf europäischer Ebene kann ich mir nicht vorstellen", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Wien. Grünen-Chefin Eva Glawischnig rief Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf, die Frage der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit genau zu prüfen, um Erdogan-Auftritte in Österreich zu unterbinden.

Außenminister Kurz widersprach indes Bundeskanzler Kern, der sich am Wochenende in einem Zeitungsinterview für ein EU-Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen hatte. "Ich glaube nicht, dass es gut wäre, diese Debatte ins Nirwana der europäischen Diskussion zu verschieben. Ich glaube, dass wir eine österreichische Lösung treffen sollten", sagte Kurz am Montag in Brüssel. "Es sind drei, vielleicht vier europäische Länder betroffen."

Erdogan machte unterdessen den inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Denis Yücel für den Konflikt um Wahlkampfauftritte verantwortlich. "Grund für all diese Ereignisse ist offenbar dieser Terrorist", sagte der türkische Präsident am Sonntagabend vor Anhängern in Istanbul. Auch in den Niederlanden seien Auftritte verhindert worden, sagte der Präsident, der sich unbeeindruckt von der Diskussion zeigte. "Wenn ich will, dann komme ich auch. Ich komme. Und wenn Ihr mich nicht durch die Türe lasst oder mich nicht reden lasst, dann werde ich die Welt aufstehen lassen."

Der Internetauftritt des Außenministeriums wurde indes Ziel eines türkischen Hackerangriffs. Es handle sich bereits um den dritten Angriff seit November, sagte Ministeriumssprecher Thomas Schnöll. "Wir mussten nur wenige Minuten vom Netz gehen", sagte er. Zu einem Abfluss von Daten sei es bei der DDoS-Attacke (Überschütten einer Website mit so vielen Anfragen, dass sie zusammenbricht) nicht gekommen.

Der ORF trat indes Spionagevorwürfen gegen eine Mitarbeiterin entgegen, die mit Kopftuch getarnt eine Veranstaltung des türkischen Ex-Abgeordneten Sevki Yilmaz in Wien-Ottakring besuchen wollte. Dies wurde ihr von den Veranstaltern verwehrt. Die alarmierte Polizei sah keinen Grund für ein Eingreifen und verwies auf das Recht, Journalisten aus einem "privaten Vereinslokal" auszuschließen.