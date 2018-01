Ein tragischer Unfall ereignete sich in Eberbach östlich von Mannheim. Ein Schulbus krachte ungebremst zuerst gegen mehrere Fahrzeuge und danach frontal gegen die Hauswand eines Elektrofachgeschäfts. Insgesamt sollen 43 Kinder verletzt worden sein, mindestens fünf von ihnen schwer.

Der vollbesetzte Bus war am Morgen wohl ungebremst gegen mehrere Fahrzeuge und danach frontal gegen die Hauswand eines Elektrofachgeschäfts gekracht. Insgesamt seien 48 Menschen verletzt worden, darunter der Busfahrer und der Fahrer eines Kleintransporters, teilte die Polizei in Mannheim mit. Rettungshubschrauber brachten die Opfer am Dienstag in mehrere Krankenhäuser, die sich sofort auf mögliche Operationen vorbereiteten.

Bei fünf oder sechs Kindern könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Sie befanden sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Fotos von der Unfallstelle zeigten den schwer beschädigten Bus, dessen Front nach dem Aufprall massiv deformiert war. Im Inneren waren Sitzbänke nach vorne geklappt. Um den Bus herum lagen Metallteile auf dem feuchten Asphalt, Kleinfahrzeuge daneben wirkten wie zusammengeschoben. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben machen, warum der Bus aus der Kurve geraten war.

Die Polizei sprach von großer Hilfsbereitschaft der Anrainer. Viele hätten ihre Garage oder eine Einfahrt frei geräumt, um die Rettungsarbeit zu unterstützen. "Das war eine sehr gute Zusammenarbeit", sagte ein Sprecher. 17 Seelsorger waren an Ort und Stelle, um Verletzte und Angehörige zu betreuen.

38 Menschen seien leicht und zehn schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis). Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mannheim und Ludwigshafen und auch nach Gießen im benachbarten Hessen gebracht. Auch von dort kamen Rettungskräfte.

Der Bus bringe jeden Morgen die Schüler aus umliegenden Gemeinden in den Ort mit etwa 15.000 Einwohnern, hieß es. Für Eltern und unverletzte Kinder wurde in Eberbach eine Sammelstelle eingerichtet. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt.