Die "Jamaika"-Verhandlungen sind gescheitert. Deutschland ist in eine veritable politische Krise geraten.

Vordergründig ist der Abbruch der Sondierung für eine neue deutsche Regierung der FDP zuzuschreiben. Sie hat knapp vor einer Einigung den Verhandlungstisch verlassen. Schaut man auf die möglichen politischen Auswirkungen, ist es ein Scheitern der Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Sie hat es nicht vermocht, vier Parteien mit zugegeben ziemlich unterschiedlichen Positionen auf einen Koalitionspakt zu vereinen. Sie hat auch nicht die Kraft zur Gestaltung – zu vermitteln, was die verbindende Agenda einer „Jamaika“-Koalition sein könnte.

Da kommt wieder die Flüchtlingsproblematik ins Spiel. Merkel hat eine den Grünen ähnliche Sicht, die CSU und die FDP haben in den Sondierungen offenbar genau geschaut, wer von beiden am besten und am schnellsten die AfD rechts überholen könnte. Zum ersten Mal seit langem sind die Freidemokraten Deutschlands wie die Freiheitlichen in Österreich aufgetreten. FDP-Chef Lindner will – so sieht es aus – ideologisch der Orban Deutschlands werden.

Ob es jetzt Neuwahlen gibt? Das deutsche Grundgesetz schreibt so viele Bedingungen fest, dass sie nicht vor April oder Mai stattfinden würden. Merkel würde als „lame duck“, als lahme Ende provisorisch weiterregieren.

Aus diesem Grund wäre – nach Meinung der meisten Kommentatoren - eine Koalition aus CDU/CSU und SPD die für Deutschland beste Lösung. Aber kann es sie überhaupt geben? Die SPD hat sie bis jetzt ausgeschlossen und sie wäre mit dem Wahlverlierer Schulz nicht zu machen. Also auch da tausend Fragezeichen.

Fazit ohne Übertreibung: Deutschland ist in eine veritable politische Krise geraten.

