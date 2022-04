Deutsches Pärchen mit Baby in Kärnten in Bergnot

Ein deutsches Urlauberpärchen ist mit seinem neun Monate altem Baby am Donnerstag auf dem Kärntner Storschitz in Bergnot geraten. Die Eltern, 27 und 30 Jahre alt, waren laut Polizei beim Abstieg zuerst auf der Nordseite des Gipfels im hüfthohen Schnee nicht mehr weiter gekommen und dann am Krainersteig im Bereich der Klettersteigpassage angestanden, wo sie einen Notruf absetzten. Die Jungfamilie konnte vom Hubschrauber unverletzt und leicht unterkühlt ins Tal geflogen worden.

Der Vater trug das Baby während der Bergtour in einer Rückentrage. Wie die Polizei berichtete, führte die Gruppe auch noch drei Hunde mit. Diese wurden von Einsatzkräften der Bergrettung geborgen und zum Ausgangspunkt gebracht. Im Einsatz standen sechs Mitglieder der Bergrettung Bad Eisenkappel, zwei Alpinpolizisten und der Polizeihubschrauber.