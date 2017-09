Deutsches Ehepaar türkischer Abstammung in Türkei festgenommen

In der Türkei ist erneut ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung festgenommen worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Montag, es gebe "konkrete Anhaltspunkte", dass die beiden deutschen Staatsbürger am Wochenende in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden seien. Einer der beiden Betroffenen sei mittlerweile wieder frei, aber mit einer Ausreisesperre belegt worden.

