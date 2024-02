Deutscher Verteidigungsminister Pistorius besucht Tanner

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) empfängt am Dienstag ihren deutschen Ressortkollegen Boris Pistorius in Wien. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren werden die beiden Minister eine Reihe von Themen besprechen, das europäische Luftverteidigungssystem Sky Shield, die EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der Houthi-Rebellen und die schnelle EU-Eingreiftruppe (Rapid Deployment Capacity), hieß es am Montag aus dem Verteidigungsministerium.

An Sky Shield will auch das neutrale Österreich teilnehmen, derzeit werde noch der rechtliche Rahmen geprüft, hieß es. Die Gespräche finden generell vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sowie des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas statt. Auch die Weiterentwicklung der europäischen Verteidigungspolitik und die Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bundeswehr und dem Bundesheer seien Themen, hieß es. Beide Minister wollen zum Abschluss des Besuches noch das Heeresgeschichtliche Museum besuchen.