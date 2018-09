Deutscher Urlauber in Tirol weiter vermisst - Suchaktion im Gange

In Rettenschöss im Tiroler Bezirk Kufstein ist die Suchaktion nach einem vermissten deutschen Urlauber auch am Dienstagabend noch im Gange gewesen. Der Mann war laut Polizei im alpinen Gelände unterwegs und war am Montag nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt. Eine noch in der Nacht auf Dienstag eingeleitet Suchaktion war vorerst erfolglos geblieben.

Der 61-jährige Deutsche war Mitglied einer Gruppe von Wanderern, die zur Burgeralm aufgestiegen waren, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Als die Wanderer am Nachmittag wieder talwärts gehen wollten, verirrten sie sich und teilten sich auf. "Erst als die letzte Gruppe gegen 21.45 Uhr zurück in der Unterkunft war, bemerkten die anderen das Fehlen des 61-Jährigen", so die Polizistin.

Noch in der Nacht wurde eine Suchaktion gestartet. Diese musste gegen 4.00 Uhr jedoch erfolglos unterbrochen werden. Um 8.00 Uhr wurde die Suche nach dem Deutschen wieder aufgenommen. Doch auch am frühen Dienstagabend fehlte zunächst noch jede Spur von dem Mann. Die Suche werde jedenfalls noch bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt, sagte die Beamtin. Möglicherweise auch noch darüber hinaus. Im Einsatz standen die Bergrettung mit Suchhunden, die Alpinpolizei und die Polizei Niederndorf.