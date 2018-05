Deutscher stürzte in Tirol mit Pkw ab - tot

Ein 47-jähriger Deutscher ist am späten Donnerstagnachmittag in Aurach bei Kitzbühel vor den Augen seiner beiden Kindern mit dem Pkw abgestürzt und tödlich verunglückt. Laut Polizei fuhr der Mann auf einem Forst- und Güterweg auf einer abschüssigen Wiese talwärts, als er die Kontrolle über das Auto verlor, sich mehrmals überschlug und nach etwa 150 Metern frontal gegen einen Baum prallte.

Der Deutsche verstarb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Söhne im Alter von vier und sechs Jahren hatte der 47-Jährige zuvor aussteigen lassen, als der Forstweg in die Wiese überging. Die Kindern wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Feuerwehren Aurach und Kitzbühel standen mit insgesamt 60 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden.