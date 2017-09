Deutscher Enthüllungsautor Jürgen Roth ist tot

Der Publizist Jürgen Roth ist tot, wie der Heyne-Verlag am Freitag mitteilte. Der Autor wurde 71 Jahre alt. Der 1945 in Frankfurt am Main geborene Roth ist nach Einschätzung seiner Verlage Econ (Ullstein) und Heyne (Random House) "einer der bekanntesten investigativen Journalisten in Deutschland".

Seit den 1970er-Jahren beschäftigte er sich mit Korruption, Waffengeschäften, Mafia-Strukturen und Wirtschaftskriminalität. Zuletzt erschienen von ihm "Der stille Putsch" und "Anklage unerwünscht". Roth war nicht unumstritten. Ihm wurde Skandalisierung vorgeworfen und dass seine Behauptungen nicht immer genügend belegt seien. Er musste Schadenersatz zahlen und Texte zurückziehen.