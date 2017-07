Deutscher Einzelhandel steigert Umsatz im Juni unerwartet stark

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Juni überraschend deutlich gesteigert.

Ihre Einnahmen kletterten um 1,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Preisbereinigt (real) fiel das Plus genauso hoch aus.

Von Reuters befragte Analysten hatten hier nur mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im Mai einen Anstieg von 0,5 Prozent gegeben hatte.

Im ersten Halbjahr zählten die Einzelhändler 3,5 Prozent mehr in den Kassen. Der Branchenverband HDE peilt für das laufende Jahr einen um zwei Prozent höheren Umsatz an, nach einem Plus von 2,9 Prozent 2016.

Besonders gut lief es in den ersten sechs Monaten im Internet- und Versandhandel: Er steigerte seinen Umsatz um 7,6 Prozent. Das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf zog um 3,6 Prozent an. Bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren gab es hingegen nur ein leichtes Umsatzplus von 0,2 Prozent.